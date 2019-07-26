Рекордные уловы лососей еще не обрушили цены на рыбу В Росрыболовстве обсудили ход красной путины – 2019. По информации пресс-службы ведомства, отмечен значительный рост объемов добычи тихоокеанских лососей по сравнению с 2017 годом (лососевые путины сравнивают четный с четным годом, нечетный с нечетным. – Прим. ред.).

Согласно последним данным, вылов лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составил 152,5 тыс. тонн, что на 54,6 тыс. тонн, или 55 %, больше, чем в 2017 году.

Традиционно лидирует Камчатский край, где добыто на 65 % больше – 143,4 тыс. тонн лососевых. Активный промысел тихоокеанских лососей наблюдается в Магаданской области. Объем вылова достиг 4,2 тыс. тонн, что на 40 % выше показателя 2017 года.

В Приморье выловили около 2,25 тонны, что более чем в 20 раз выше уровня 2017 года. Кстати, по прогнозу ученых ТИНРО-Центра, вылов лососей на побережье Приморья на этот год составит 713,5 тонны.

Отстают сахалинские рыбаки, выловившие около 3,2 тыс. тонн, что на 36 % меньше объемов 2017 года, и хабаровчане, которые освоили всего 543,2 тонны, что на 85 % ниже уровня предыдущего нечетного года.

Переработка уловов осуществляется на береговых предприятиях и на судах, которые в основном сосредоточены в Карагинской подзоне (Камчатка), где отмечен наибольший объем вылова.

Также отгружено для транспортировки 33 тыс. тонн рыбной продукции из тихоокеанских лососей. Основной пункт назначения – порт Владивосток и порты стран Юго-Восточной Азии.

По данным Приморского территориального управления в западные регионы России из Владивостока отправлен 41 ускоренный поезд с 6,14 тыс. тонн рыбной продукции. Стоимость доставки из Владивостока до Москвы – на уровне 13,5 руб./кг.

Автор: Отдел экономики «В»