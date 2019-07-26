Палаточные лагеря – под контроль МЧС Безопасность летнего отдыха детей поставлена на особый контроль Главного управления МЧС России по Приморскому краю и является приоритетным направлением органов надзорной работы.

Как сообщила пресс-служба ведомства, специалисты провели проверку в палаточных лагерях «Гелиос» и «Спартанец», расположенных в бухте Анна. В лагере «Гелиос» отдыхают 39 детей и работают 12 сотрудников, в лагере «Спартанец» – 98 детей и 30 человек персонала.

Сотрудники государственного пожарного надзора проверили подъездные пути, наличие водоисточников, состояние первичных средств пожаротушения: огнетушителей и пожарных щитов в лагерях.

Кроме того, спасатели провели для детей и персонала инструктаж по мерам пожарной безопасности, напомнили работникам лагерей, как не допустить экстренной ситуации и как действовать, если она все-таки произошла.

В ходе проверок лагерей нарушений выявлено не было.

Приморский главк МЧС взял на учет шесть лагерей палаточного типа, расположенных во Владивостоке и Находке и Партизанском муниципальном районе.

Автор: Отдел новостей «В»