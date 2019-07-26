День ВМФ предложили моряки ТОФ 24 июля исполнилось 80 лет Дню Военно-морского флота России (СССР). С 1939-го по 1980 год военные моряки отмечали свой праздник не в последнее воскресенье этого месяца, а конкретно 24 июля.

Праздник был введен по предложению наркома ВМФ СССР флагмана 2-го ранга (контр-адмирала) Николая Кузнецова, ставшего в дальнейшем адмиралом флота Советского Союза. Об этом корреспонденту «В» рассказал сотрудник Военно-исторического музея ТОФ подполковник запаса Юрий Сыромятников.

Николай Кузнецов описал этот случай в своих мемуарах. Поскольку других источников, подтверждающих или опровергающих сей факт, нет, то мы доверимся словам прославленного адмирала, сохранившего боевой флот страны в тяжелейший период начала Великой Отечественной и успешно командовавшего им до полного разгрома немецкого фашизма.

В последних числах апреля 1939 года по личному приказанию председателя Совнаркома и секретаря ЦК ВКП(б) Иосифа Сталина талантливого флотоводца сняли с должности командующего Тихоокеанским флотом и назначили наркомом ВМФ. 29 апреля он прилетел из Владивостока в Москву и уже 1 мая вместе с «вождем всех народов» и другими лидерами советского государства поднялся на трибуну Мавзолея Владимира Ленина. Во время первомайской демонстрации шла, чеканя шаг, колонна курсантов Ленинградского училища имени Фрунзе, которую в 1926 году окончил и будущий нарком. В этот момент Николай Кузнецов и предложил учредить новый праздник, заверив Иосифа Виссарионовича, что советские военные моряки будут ему «очень благодарны». И рассказал о пожеланиях тихоокеанцев, с которыми он еще несколько дней назад разговаривал на эту тему во Владивостоке.

Пожеланий у командования флота к выбору даты было два: чтобы было тепло и матросы могли ходить в белых форменках и бескозырках и чтобы молодое пополнение успело принять присягу.

Отсылка к лету также не случайна. В 20-х годах молодая Страна Советов каждый январь отмечала Неделю красного флота. Николай Кузнецов в ту пору был курсантом военно-морского училища и ходил парадным строем по стылому Ленинграду.

Через неделю член политбюро ЦК ВКП(б) Андрей Жданов позвонил наркому и сказал срочно готовить предложения для доклада в ЦК. 23 июня того года состоялось заседание правительства. Против праздника никто не стал возражать. Была заминка по поводу выбора конкретного дня. Но тут Сталин встал из-за стола, подымил трубкой и сказал, что день уже выбран и он должен всем понравиться. На следующий день вышло в свет постановление Совнаркома и ЦК ВКП(б). В нем говорилось: «В целях мобилизации широких масс трудящихся вокруг вопросов строительства рабоче-крестьянского Военно-морского флота Союза ССР и стоящих перед ним задач установить День Военно-морского флота Союза ССР 24 июля. И отмечать его ежегодно».

От себя замечу, что в 1939 году это было воскресенье (уже четвертое в том месяце). Однако в самом постановлении никакие воскресенья не упоминаются.

Зато 24 июля день рождения самого Николая Герасимовича. Сталин не просто хорошо относился к Кузнецову, а по-отцовски опекал его. Ну и наказывал порой очень даже жестко.

Скорей всего, они познакомились и подружились в промежутке между ноябрем 1933 и августом 1936 года, когда молодой офицер командовал крейсером «Червона Украина». Крейсер с Иосифом Сталиным и наркомом обороны Климентом Ворошиловым в этом временном отрезке выходил в Черное море на учения, и вождь мог воочию наблюдать за действиями командира и его подчиненных.

Хотел проверить его в деле, поэтому отпустил в Испанию. С гражданской войны на Пиренеях главный военно-морской советник СССР при республиканском правительстве дон Николас Лепанто вернулся кавалером орденов Ленина и Красного Знамени.

И тут же его направили во Владивосток заместителем командующего Тихоокеанским флотом. Через год он уже стал командующим ТОФ. 2 февраля 1938 года ему досрочно присвоили очередное воинское звание флагмана 2-го ранга. Под его командованием надводные силы флота поддерживали действия сухопутных войск Красной армии во время боев у озера Хасан – красные командиры опасались нападения самураев с моря на Владивосток и корабли ТОФ прикрывали дальние морские подступы к городу. В 1940 году 34-летнему наркому присвоили звание адмирала, минуя чин вице-адмирала.

Стоит отметить: 21 июня 1941 года, накануне Великой Отечественной, по приказу Кузнецова все корабли ВМФ СССР были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Кроме него, из советских военачальников никто не решился на подобный приказ. Когда люфтваффе (название ВВС фашистской Германии. – Прим. ред.) 22 июня 1941 года атаковало с воздуха Севастополь и Лиепаю, то фашисты были удивлены плотным огнем зенитной артиллерии. Они не ожидали сопротивления Балтийского и Черноморского флотов…

Второй раз во Владивосток Николай Герасимович попал уже после Великой Отечественной войны, оказавшись в опале у Верховного главнокомандующего генералиссимуса Иосифа Сталина. С июня 1948 года вновь контр-адмирал Кузнецов стал заместителем главнокомандующего войсками Дальнего Востока по военно-морским силам. Потом возглавил 5-й Военно-морской флот на Тихом океане. А спустя еще год ему восстановили воинское звание вице-адмирала и вновь вернули в Москву в качестве военно-морского министра СССР.

Николай Герасимович написал в своих мемуарах: «Я побывал во многих уголках земли. И, как моряк, нигде не находил лучшего места для базирования флота. Уж как расхваливают знаменитые бухты Севастополя. Но морские окрестности Владивостока ни с чем сравнить нельзя. Большие оперативные просторы и огромные жизненные пространства, высокие гранитные сопки – все это неоценимо в наши дни, когда создано разрушительное атомное оружие».

Флотоводец скончался в 1974 году, еще через шесть лет День ВМФ стали отмечать в последнее воскресенье июля.

В настоящее время одна из улиц нашего города носит имя Николая Кузнецова. И не зря. Ведь помимо различных подвигов и всех остальных славных дел адмирал с подачи моряков-тихоокеанцев стал инициатором праздника – Дня ВМФ.

Автор: Николай КУТЕНКИХ