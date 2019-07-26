Чтоб зимой не мерзнуть Во Владивостоке проходит масштабная кампания по ремонту тепловых сетей

Во Владивостоке меняют изношенные трубы горячего водоснабжения. Это обеспечит стабильный гидравлический режим и улучшит качество теплоснабжения потребителей в холодный сезон.

По словам специалистов, качественная подготовка защитит от коррозии наружные тепловые сети и внутренние системы теплопотребления, а также позволит снизить затраты на эксплуатацию оборудования. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в эти дни рабочие ремонтируют тепловую сеть, которая объединяет улицы Баляева, Руднева, Луговую, Сабанеева, Котельникова, Адмирала Юмашева, Адмирала Кузнецова и Ладыгина.

Также в этом году проходит второй этап работ в районе улицы Громова и на улице Нерчинской. Сети в этих районах изношены почти на 100 %, а на ул. Нерчинской после завершения работ, которые проводятся в несколько этапов, жители домов будут обеспечены и качественным горячим водоснабжением. Помимо этого, в плане на этот год определена замена трубопроводов на Тихой, на сетях на улицах Калинина, Херсонской, Елочной, Липовой, Надибаидзе, Пихтовой, Черемуховой, Гульбиновича, Олега Кошевого и Могилевской.

Специалисты отмечают: большой объем запланированных ремонтных работ связан с тем, что городские теплосети в основном были построены более 40 лет назад, а капитально ремонтировать их стали только в последнее десятилетие. На отдельных участках износ теплосетей достигает 90 %. При этом энергетики делают все, чтобы сократить время испытаний и ремонта.

В целях решения проблемы высокого износа инженерных сетей в администрации города была разработана долгосрочная программа «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие газоснабжения во Владивостокском городском округе на 2014–2021 годы». В ходе ее реализации планируется снизить количество порывов на тепловых сетях, повысить энергоэффективность работы оборудования на объектах топливно-энергетического комплекса, а также ежегодно производить обновление тепловых сетей на 3–5 %.

Автор: Алексей АЛЕКСАНДРОВИЧ