Король прав. Он лев Семь премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны возвращается – теперь уже весь в компьютерной графике – легендарный мультфильм «Король Лев». Следом идут авантюрная комедия «Искусство обмана», ужасы «Солнцестояние» и «Обитель тьмы», триллеры «Соблазн» из Франции и «Мышеловка» из Испании. Также в прокате японское аниме «Код Гиас: Лелуш Воскресший».

«Король Лев» (6+)

История об отважном львенке по имени Симба. Знакомые с детства герои взрослеют, влюбляются, познают себя и окружающий мир, совершают ошибки и делают правильный выбор.

Ремейк знаменитого диснеевского мультфильма, который, по сути, также является мультфильмом, просто вместо художников с кисточками и красками за дело принялись компьютерные аниматоры.

Фильм полностью соответствует современным трендам. Известные фильмы, принесшие славу студии «Дисней», переснимают в условиях современных технологий. Мир недавно видел «Золушку», «Красавицу и чудовище», «Аладдина». Очередь подобралась к еще одному культовому мультфильму. Остается надеяться, что этот тренд на повторение и эксплуатацию пройденного успеха пройдет и студии начнут ковать оригинальный контент для будущих поколений.

«Искусство обмана» (16+)

Он – эксперт по искусству, вернее… его хищению. Она – модель с задатками актрисы и высоким IQ. Оба любят деньги и риск. Они просто созданы друг для друга… или это лишь фасад, чтобы провернуть изысканную и виртуозную аферу, больше похожую на арт-перформанс?

«Солнцестояние» (18+)

День летнего солнцестояния – древний праздник, который во всех культурах окутан мистическим ореолом. В поселении, отрезанном от мира, раз в 90 лет в этот день проводится уникальный обряд. Именно туда отправляется группа молодых антропологов. Однако вскоре после прибытия там начинает происходить нечто необъяснимое, и под светом солнца исследователям открывается настоящая тьма…

«Соблазн» (18+)

Сибил – опытная и успешная женщина-психотерапевт, желающая отказаться от практики, чтобы воплотить давнее желание написать книгу. В тот момент, когда ей будет так нужно вдохновение, рядом окажется юная актриса Марго, ищущая помощи и поддержки. Сибил, очарованная новой пациенткой, будет все глубже погружаться в чужую историю, не замечая, как ее собственная жизнь перевернется с ног на голову.

«Код Гиас: Лелуш Воскресший» (16+)

В альтернативной реальности Британская империя захватила мир, обрушив на непокорных мощь своей военной машины. Новая глава саги о Лелуше, опальном отпрыске императорского рода и великом революционере, который поставил целью своей жизни разрушить Британскую империю. Благодаря встрече с таинственной зеленоволосой девушкой Лелуш получил магический дар, так называемый Гиас, позволяющий подчинять себе волю других людей. Он достиг своей цели… и погиб. Однако его история на этом не закончилась.

«Обитель тьмы» (18+)

Пять молодых блогеров проникают на территорию старой больницы, чтобы снять лучший ролик для своего канала. Казалось, что здание заброшено, но очень быстро они понимают, что не одни в этом страшном месте. Теперь им придется выяснить, на все ли они готовы пойти ради популярности.

«Мышеловка» (16+)

Для Сиро Бермудеса, промышлявшего воровством, открыть новенький внедорожник, припаркованный на тихой улице, – как два пальца об асфальт. Выломать компьютер, пошарить в бардачке – дело одной минуты. Помочиться на заднее сиденье, чтобы дополнительно отравить жизнь хозяину, – его фирменный стиль. Но вот дальше случилось невероятное: двери заблокировались, и Сиро оказался запертым в бронированной машине с пуленепробиваемыми и наглухо тонированными стеклами. Орать и пытаться вырваться бесполезно – никто не увидит и не услышит. Телефон разряжен. 40-градусная жара. Страх, истерика, отчаяние. А кошмар Сиро только начинался…

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ