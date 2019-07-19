Юная «амазонка» включена в сборную России по самбо Несмотря на летние каникулы, лучшие самбистки и самбисты страны из числа старшеклассников выступили в середине июля в финале IX летней Спартакиады учащихся России по самбо.

Соревнования в приволжском городе Чебоксары собрали более 200 сильнейших спортсменов из 35 субъектов Российской Федерации, выигравших отборочные этапы в своих федеральных округах. Победители в своих весовых категориях включались кандидатами в состав российской сборной.

– В команде Приморского края в весовой категории до 41 кг выступала воспитанница спортивной школы олимпийского резерва женских единоборств «Амазонка» Лаура Веслополова, – рассказала корреспонденту «В» многократная чемпионка России, Европы, Азии и мира, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер РФ Оксана Фалеева. – Все встречи до финала Лаура уверенно выиграла, а в последнем поединке в упорной борьбе одержала победу болевым приемом над спортсменкой из Крыма и заслуженно завоевала золотую медаль.

Напомним, что в феврале 2019 года в Москве она уже завоевала первое место в первенстве России по самбо среди девушек 17-18 лет. В октябре текущего года воспитанница МБУ «СШОР «Амазонка» кандидат в мастера спорта Лаура Веслополова в составе сборной команды России будет защищать честь страны на первенстве мира среди девушек, которое пройдет в столице Республики Узбекистан Ташкенте.

Автор: Николай КУТЕНКИХ