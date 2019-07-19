«Приморочка» замахнется на новую высоту Владивостокский волейбольный клуб «Приморочка» (вице-чемпион 2018 года, занявший четвертое место в 2019 году) приступил к организационному сбору накануне очередного чемпионата России по волейболу среди женщин в высшей лиге «А».

Предстоящий турнир претерпит существенные изменения. Президиум Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) проанализировал многолетнюю подготовку в высшей лиге «А» с учетом интересов сборных команд России и принял решение проводить чемпионат по туровой системе. В этой связи всем клубам предложен календарь регулярного чемпионата-2019/2020, согласно которому каждая команда высшей лиги «А» проведет всего по одному-два домашнему туру за сезон, в каждом туре будет по 3-4 матча.

Предлагаем вниманию наших читателей расписание предстоящих туров высшей лиги «А», размещенное на сайте ВФВ:

1-й тур – 11–13 октября (Липецк) – «Липецк», «Приморочка», «Луч», «Импульс»,

2-й тур – 7–10 ноября (Череповец) – «Северянка», «Спарта», «Приморочка», «Луч»,

3-й тур – 5–8 декабря (Екатеринбург) – «Уралочка-2», «Приморочка», «Луч», «Тюмень»,

4-й тур – 25–28 декабря (Владивосток) – «Приморочка», «Луч», «Тулица», «ЮЗГУ-Атом»,

5-й тур – 23–26 января (Уфа) – «Самрау-УГНТУ», «Динамо-УОР», «Приморочка», «Луч»,

6-й тур – 14–16 февраля (Владивосток) – «Приморочка», «Липецк», «Импульс», «Луч».

Плей-офф состоится с 29 февраля по 5 апреля.

Тут стоит отметить, что никто из нынешних участников турнира не согласился с предложенным календарем. Клубы написали коллективное письмо в адрес руководства федерации с просьбой сохранить прежнюю схему чемпионата. Однако это обращение в Москве проигнорировали. Раз так, значит, придется подстраиваться под новые правила.

«Приморочка» будет хозяйкой 4-го и 6-го туров 25–28 декабря и 14–16 февраля соответственно. Остальные игры пройдут в Липецке, Череповце, Екатеринбурге и Уфе.

Также ВФВ утвердила города, в которых пройдут игры предварительного этапа Кубка России. Турнир состоится в российской столице с 16 по 22 сентября. «Приморочка» сыграет с «Динамо» (Москва), «Ленинградкой» (Санкт-Петербург), «Сахалином» (Южно-Сахалинск), «Тулицей» (Тула) и «Лучом» (Москва). Обратите внимание, что из них три коллектива выступают в суперлиге России, это «бело-голубые», питерская и островная команды.

Теперь что касается нового состава владивостокского волейбольного клуба. Даже беглого взгляда на кандидаток вполне достаточно, чтобы понять: он сильнее предшествующего. А это значит, что руководство «Приморочки» решило замахнуться на новую для себя высоту.

Спустя один сезон в команду возвращаются центральная блокирующая Светлана Чеснокова, связующая Ольга Лифанова и доигровщица Ольга Ефимова. Для Светланы Чесноковой это уже будет четвертый сезон в приморской команде, для Ольги Лифановой – третий, а для Ольги Ефимовой – второй. Именно эти волейболистки в позапрошлом сезоне принесли «Приморочке» звание вице-чемпионок высшей лиги «А».

Светлана Чеснокова прошлый сезон провела в суперлиге, играя за петербуржскую «Ленинградку» и вместе с ней заняла восьмое место чемпионата России. Ольга Лифанова в сезоне-2019/2020 стала чемпионкой высшей лиги «А» в составе нижегородской «Спарты», а Ольга Ефимова вместе с череповецкой «Северянкой» завоевала серебряные медали.

Из прошлогоднего состава новые контракты на сезон-2019/2020 с клубом подписали диагональная Анастасия Калинина, доигровщицы Анастасия Подошвина, Марина Иванова, либеро Анна Поспелова, центральные блокирующие Валерия Орехова и Алена Цыба.

Покидают «Приморочку» по истечении сроков действия контрактов Екатерина Синицына, Елена Тагангаева, Наталья Симоненко, Галина Каршакевич, Екатерина Громова и Юлия Гильманова. С двумя последними жалко расставаться, поскольку в минувшем сезоне они внесли максимальную лепту в достижения родного коллектива.

Автор: Николай КУТЕНКИХ