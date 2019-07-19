«Моряки» готовятся к чемпионату Совет директоров утвердил календарь Континентальной хоккейной лиги на предстоящий сезон-2019/2020. Чемпионат стартует 1 сентября 2019 года матчем между финалистами плей-офф прошлого сезона столичным ЦСКА и омским «Авангардом». Регулярное первенство продлится до 27 февраля 2020 года. Старт плей-офф намечен на 1 марта 2020 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля 2020 года.

Каждый из 24 клубов проведет в регулярном чемпионате по 62 матча. По два раза все клубы сыграют между собой (46 матчей), плюс к этому у каждого коллектива состоятся еще по две встречи с восемью командами.

Таким образом, «Адмирал» в регулярном чемпионате проведет 24 встречи с командами западной конференции и 38 с командами восточной конференции (по 31 игре дома и в гостях). Тренерский штаб нашей команды тщательно изучает соперников и готовит рекомендации на предстоящие поединки.

Седьмой сезон в своей истории «моряки» откроют выездной встречей с «Барысом», матч пройдет в столице Казахстана 3 сентября. Интересно, что «моряки» в шестой раз будут начинать сезон на выезде, из пяти предыдущих стартовых гостевых матчей было выиграно три.

Самые длинные выездные 5-матчевые серии у «Адмирала» будут в первом осеннем и последнем зимнем месяцах. С 17 по 26 сентября приморцы сразятся в Москве с «Динамо» и ЦСКА, а затем сыграют в Сочи и дважды в Хабаровске с «Амуром». С 11 по 19 февраля предстоит вояж по маршруту Уфа – Балашиха – Нижнекамск – Санкт-Петербург – Челябинск с поединками против местных команд. Во время новогодних каникул с 3 по 9 января «Адмирал» ждет выезд на четыре поединка в Балашиху, Подольск, Нижний Новгород и Екатеринбург.

Первая домашняя встреча намечена на 10 сентября, во Владивосток пожалует челябинский «Трактор», на следующий день команды сыграют во второй раз, а закончится первая домашняя серия 13 сентября матчем с «Барысом».

Чаще всего на родном льду «Адмирал» будет играть в октябре и декабре – по 7 матчей, реже всего в ноябре – три игры.

Дерби с «Амуром» назначены на 24 и 26 сентября 2019 года в Хабаровске. Во Владивостоке команды сыграют 29 декабря и 3 февраля 2020 года.

В завершение обзора добавим, что в расписании имеются пять непродолжительных перерывов. Три из них связаны с проведением этапов Евротура: с 5 по 10 ноября (в Финляндии), с 10 по 15 декабря (в России), с 4 по 9 февраля (в Швеции). Также запланированы паузы на Неделю звезд КХЛ в Москве (11–19 января) и новогодние праздники (31 декабря – 2 января).

Теперь что касается текущей ситуации в нашем клубе. Команда утром и вечером тренируется в усиленном режиме. Во вторник, 16 июля, «Адмирал» провел первую открытую тренировку в новом сезоне. Команда в течение двух часов тренировалась на льду под пристальным вниманием фанатов. В первой половине занятия игроки оттачивали технику – передачи, катание и броски, а во второй провели двустороннюю встречу.

Всего на льду занималось 34 спортсмена. Это вратари Антон Красоткин, Юхо Олкинуора, Иван Веремчук и Михаил Боярчук. Оборону представляли Кирилл Дьяков, Юрий Козловский, Александр Угольников, Иван Мищенко, Никита Бобряшов, Александр Родионов, Руслан Ибатуллин, Шон Лалонде, Степан Островский, Станислав Калашников и Тимур Ахияров. В нападении были Денис Вихарев, Константин Глазачев, Глеб Зайцев, Александр Коннов, Юрий Петров, Василий Стрельцов, Александр Стрельцов, Александр Мерескин, Кирилл Воронин, Иван Лапшин, Кирилл Кожевников, Маркус Юнг, Олег Ломако, Иван Лисин, Мартин Бакош, Дмитрий Сидляров, Михаил Климчук, Александр Дельнов и Алексей Ткачук.

Не все они окажутся в итоговом заявочном списке «моряков» (кстати, два или три хоккеиста будущей основы из числа легионеров подъедут в ближайшие дни). Несколько человек находятся на просмотре. В их числе и три игрока из уссурийской молодежной команды «Тайфун». Это нападающий Иван Лапшин, защитник Степан Островский и 17-летний уроженец Владивостока голкипер Иван Веремчук.

В свободное от тренировок время «моряки» знакомятся с историей и достопримечательностями Владивостока и пригорода. Они уже побывали в национальном парке «Земля леопарда», посетили выставку военно-патриотического клуба «Техника XX века в Приморском крае», совершили пешую экскурсию по центральной части города. В общем, впитывают в себя морской дух столицы Приморья.

И напоследок. Вся команда проживает и питается в кампусе ДВФУ на острове Русском. Условия ребят устраивают, нареканий и даже дополнительных пожеланий пока нет. На выездные игры летать будут чартерными рейсами. Все настраиваются очень серьезно на тренировки и дальнейшее выступление в чемпионате. Задача-минимум – выйти в плей-офф. О задаче-максимум пока никто не распространяется.

Автор: Николай КУТЕНКИХ