Два частных детских сада получат от мэрии субсидию в 250 тысяч рублей Администрация Владивостока продолжает работу по оказанию финансовой поддержки представителям малого и среднего предпринимательства.

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, в этом году на финансовую помощь от мэрии могут претендовать предприятия, оказывающие услуги дошкольного образования. Решение о предоставлении субсидий было принято на очередном заседании комиссии по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

На комиссии рассмотрели два пакета документов на получение субсидии, которая поможет возместить затраты на аренду помещений, от ООО «Радость» и индивидуального предпринимателя Стародумовой О.Б. В итоге члены комиссии проголосовали за предоставление ООО «Радость» финансовой помощи. Руководству ИП тоже направят субсидию при условии устранения замечаний к документам.

Решение о финансовой поддержке предпринимателей, оказывающих услуги дошкольного образования, было принято для решения проблемы нехватки мест в дошкольных учреждениях для детей до трех лет. С такой инициативой выступило управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города и по предложению Думы Владивостока. Одним из условий предоставления субсидии является создание в дошкольной организации группы для детей ясельного возраста.

Тем временем сегодня в администрации города определяют направления, по которым финансовая поддержка будет направляться в следующем году.

«Мы рассматриваем направления бизнеса и производства, которые являются приоритетными для Владивостока и края. Так, рассматривается возможность предоставления субсидий предпринимателям, которые закупают оборудование отечественного производства. Также в приоритете развитие местной туристской инфраструктуры. Но мы призываем к сотрудничеству представителей бизнеса – мы готовы принимать все предложения и учитывать их в формировании плана субсидирования на следующие годы», – отметила заместитель начальника управления инвестиций, туризма и развития предпринимательства Наталья Руденко.

Свои предложения предприниматели могут направить в МКУ «Центр развития предпринимательства» по адресу: г. Владивосток, ул. Запорожская, д. 77, оф. 813, а также по телефонам: 260-68-03, 260-69-26.

Автор: Отдел новостей «В»