«Сделали хорошо, качественно» Горожане благодарят за новые лестничные марши, которые сейчас делают в разных районах города. На части объектов работы уже подошли к концу, а по 16 адресам – в самом разгаре, отметили в пресс-службе мэрии.

В управлении дорог и благоустройства городской администрации уточнили, что новые лестницы сделали от Котельникова, 26 к остановке «Школа милиции», на Нерчинской, 27 и Волховской, 27. В работе лестницы в районе Жигура, 40, 44 и 52, проспекта «Красного знамени», 78, от 100 лет Владивостоку, 145а к остановке «Молодежная», от Тухачевского, 24 к детскому саду № 35, от Шошина, 19 к школе № 53 и по другим адресам. Всего – 16 объектов.

«В этом году запланирован ремонт более 30 лестниц. Они свяжут дома с остановками общественного транспорта, учреждениями культуры, образования и здравоохранения», – отметили специалисты.

Жители домов, где сейчас трудятся рабочие, благодарят мэрию за работу.

«Старикам особенно сложно преодолевать наши подъемы, а тут новая лестница, да еще и с поручнями. Сделали хорошо, качественно», – поделился Иван Петрович, житель улицы Котельникова.

«Мы с ребенком вечерами ходим на пришкольный стадион. Приятно удивлены, что теперь у нас будет новая лестница. Спасибо большое администрации за работу», – добавила молодая мама Инна Валерьевна, жительница улицы Шошина.

Отметим, что при ремонте лестниц во Владивостоке полностью меняют старые ступени на новые, каждый объект для удобства жителей оборудуют леерными ограждениями.

Автор: Отдел новостей «В»