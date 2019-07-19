Променад под присмотром камер В следующем году на набережной Спортивной гавани дальневосточной столицы будет установлено 25 камер наружного видеонаблюдения. Такое количество необходимо для полноценного охвата общественной территории.

Решение об установке камер принял глава города Олег Гуменюк, отметили в пресс-службе муниципалитета.

Видеонаблюдение необходимо для обеспечения на территории общественной безопасности и правопорядка. Программное обеспечение устройств позволит автоматически распознавать лица, детально осматривать территорию, а также оперативно реагировать на различные правонарушения. Камеры будут выведены на пульт полиции и единой дежурной диспетчерской службы мэрии.

Также в планах у администрации Владивостока в ближайшие годы оборудовать видеокамерами все общественные территории города. Такую возможность уже изучают специалисты.

Напомним, что ранее на набережной Спортивной гавани неизвестные лица разрушили значительную часть декоративного мраморного ограждения на прогулочной зоне. По данному факту уже разбираются в полиции. Олег Гуменюк готов лично выплатить вознаграждение тому, кто обладает достоверной информацией о лицах, разрушивших декоративное ограждение на набережной.

Автор: Отдел новостей «В»