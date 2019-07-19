Кафе осталось без веранды Специалисты административно-территориального управления Фрунзенского района и муниципального предприятия «Содержание городских территорий» продолжают демонтировать незаконные объекты на набережной Спортивной гавани.

На этот раз под снос попала самовольно построенная веранда кафе, сообщили в пресс-службе мэрии. Задолго до предстоящего сноса владельцы кафе получили соответствующее постановление, но слишком поздно приступили к демонтажу.

«Специалисты демонтировали незаконно установленный объект – веранду. Часть постройки владельцы убрали самостоятельно. В дальнейшем мы продолжим работу по демонтажу незаконных объектов на набережной Спортивной гавани в соответствии с действующим законодательством», – уверила начальник организационного отдела административно-территориального управления Фрунзенского района Светлана Вильгерман.

Отметим, что снос самовольно установленных объектов на набережной Спортивной гавани – лишь малая часть большой работы по наведению порядка на этой территории. В настоящее время на прибрежной полосе уже начался ремонт подпорной стены. Как уже писал «В», строителям предстоит устроить фактурную армированную бетонную заливку, выполнить грунтовку и окраску бетонной поверхности, установить лестницу с облицовкой их гранитом и отремонтировать облицовку тумб ограждения.

Кроме того, сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» продолжают на набережной Спортивной гавани работы по восстановлению провалов на пешеходных зонах и облицовочной плитки на вертикальных поверхностях. Восстановлено уже более 100 квадратных метров покрытия.

Автор: Отдел новостей «В »