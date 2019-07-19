Зенитный фонарь избавили от мусора Ремонт в административном корпусе Дворца детского творчества продолжается. Сейчас рабочие выполняют внутренние отделочные работы, устанавливают новые пластиковые окна, заливают пол, а также меняют остекление и укрепляют каркас зенитного фонаря, перечислили в пресс-службе мэрии.

Зенитный фонарь – это инженерно-техническое сооружение, состоящее из жесткого каркаса и светопрозрачного заполнения, предназначенное для естественного освещения и вентиляции внутренних помещений. За долгие годы эксплуатации в конструкциях этого сооружения скопился слой разрушенного цемента, битума и стекловаты. Рабочие демонтировали весь мусор и сделали новый металлический каркас.

Напомним, что ремонт проходит с учетом сохранения архитектурных особенностей здания. После завершения ремонта в помещениях начнет свою работу детский технопарк «Кванториум». Это федеральный проект новой модели детского дополнительного образования, предложенной Агентством стратегических инициатив при правительстве России. Его основной задачей является развитие творческого потенциала детей, воспитание будущих высококлассных специалистов в стратегически важных областях российской науки и техники.

«Кванториум» во Владивостоке даст возможность детям поработать с 3D-принтерами, роботами и многими другими новейшими технологиями. В новом образовательном учреждении будут постоянно заниматься 800 детей, еще более трех тысяч ребят ежегодно будут вовлечены в мероприятия, организуемые технопарком.

Автор: Отдел новостей «В»