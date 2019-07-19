Куда поедут юные артисты? Творчество молодых артистов из Приморья увидят в разных точках мира, заявила пресс-служба края.

Так, с 24 по 29 июля в южнокорейском городе Канныне пройдет 18-й Международный фестиваль искусств. В этом году в нем примут участие коллективы из 11 стран. Они покажут зрителям и профессиональному жюри свое национальное искусство. Наш регион на этом масштабном молодежном празднике искусства и культуры будут представлять 20 студентов краевого колледжа культуры, которые неоднократно становились победителями конкурсов и фестивалей всероссийского, регионального и международного уровня. Они подготовили две разнообразные программы, в которые вошли русские и фольклорные песни, хореографические постановки, игра на народных инструментах.

Еще один творческий коллектив – хор Приморского края – примет участие в Европейских хоровых играх в Гетеборге (Швеция) с 3 по 10 августа.

Приморцы поборются за звание лучших и в России – Всероссийский конкурс солистов Большого детского хора России пройдет в Международном детском центре «Артек» с 30 августа. Край будут представлять пятеро молодых артистов.

Автор: Отдел новостей «В»