«Смерч» сменил «Малахиты» на «Ураны» Модернизированный ракетный корабль «Смерч» с комплексом противокорабельных крылатых ракет «Уран» прибыл во Владивосток для участия в параде в акватории Амурского залива в честь Дня ВМФ.

Событие могло быть вполне рядовым, если бы не ряд малоизвестных деталей. Во-первых, корабль был простроен в 1984 году во Владивостоке и спустя 35 лет (экипаж в 64 человека отпразднует юбилей 16 ноября) после ввода в строй впервые вернулся на свою «малую родину». Во-вторых, вторую молодость он обрел после капитального ремонта и модернизации на стапелях камчатского завода – «Северо-Восточного ремонтного центра», а, как известно, это предприятие в ЗАТО Вилючинск специализируется только на ремонтах подводных лодок. В-третьих, ему полностью заменили энергетическую установку, навигационное и радиоэлектронное оборудование, а также вооружение. Вместо шести тяжеловесных ракет П-120 «Малахит» с дальностью стрельбы до 150 км «Смерч» несет 16 компактных и с новейшей системой наведения Х-35 «Уран» с дальностью полета до 260 км. Конечно, это не современные «Калибры», но и не устаревшие противокорабельные комплексы 35-летней давности.

Малый ракетный корабль входит в состав 66-го отдельного ракетоносного дивизиона ТОФ и предназначен для охраны от нападения надводных кораблей противника на главную базу атомного подводного флота России на Камчатке. Поход «Смерча» во Владивосток для участия в параде должен показать обновленные возможности проекта 12341 «Овод». Всего в российском флоте имеется 12 кораблей (из них четыре в составе ТОФ) этого проекта. Модернизация позволит продлить им срок службы еще на 15–20 лет. Именно за этот период страна построит и поставит в строй необходимое количество современных корветов и малых ракетных кораблей с «Калибрами» на борту.

Автор: Николай КУТЕНКИХ