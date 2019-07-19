Повадились иностранцы в наши воды на промысел ходить Три иностранные шхуны, ведущие промысел в экономической зоне России, были задержаны береговой охраной в Приморье в этом месяце.

Как сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, на момент задержания экипажи судов вели добычу водных биологических ресурсов. На всех плавсредствах обнаружены сети, лед, навигационное оборудование, средства связи и охлажденный кальмар. Однако никаких документов, разрешающих промысел в исключительной экономической зоне РФ, у капитанов-иностранцев не оказалось. В отношении нарушителей проводятся разбирательства, возбуждены уголовные дела.

Следует отметить, что с начала года береговой охраной в ходе патрулирования российской акватории в районе банки Кита-Ямато, в том числе и при содействии капитанов российских судов, выявлено свыше 150 иностранных промысловых маломерных плавсредств. Все они не имели разрешения на добычу водных биологических ресурсов, поэтому пограничники выдворили непрошеных «добытчиков» за пределы российских вод.

Автор: Отдел новостей «В»