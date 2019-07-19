На улицу Шепеткова вышли дорожники Шепеткова стала уже тринадцатой улицей, на которой во Владивостоке проводятся масштабные ремонты дорог, тротуаров и прилегающей дорожной инфраструктуры в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Сейчас подрядчики, которыми выступает «Федерал Строй», приступили к реализации первого этапа работ – демонтажа старых бортовых камней, сообщили в пресс-службе мэрии. В первую очередь они отремонтируют пешеходные зоны и уложат на них новый асфальт, после этого приведут в порядок инженерные коммуникации, поднимут на новый уровень люки и решетки, заменят слабые грунты и уложат в два слоя новый асфальт на проезжей части.

В управлении дорог и благоустройства мэрии отметили, что данная организация по итогам открытых аукционов проведет ремонт не только улицы Шепеткова, но и Воропаева, Приходько, Спиридонова, Нерчинской, Калинина и Вилкова. На всех этих улицах работы уже активно ведутся.

Напомним, что благодаря реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во Владивостоке в этом году заасфальтируют более 200 тысяч квадратных метров дорог, 45 тысяч квадратных метров тротуаров, установят более 50 тысяч метров тротуарных и дорожных бордюров по 15 улицам. Кроме этого, появится новый пешеходный переход на улице Олега Кошевого. Специалисты уже приступили к монтажу опор будущего перехода, который станет первым во Владивостоке объектом дорожной инфраструктуры, оснащенным специальными лифтами для маломобильных граждан.

Автор: Отдел новостей «В»