Приморцы выбирают и скверы, и парковки Жители Приморья принимают участие в опросе, результаты которого могут повлиять на ход реализации национального проекта «Жилье и городская среда», сообщили в пресс-службе региона. Первые результаты показывают, что приморцы хотят видеть больше зелени в своих дворах и в городе в целом.

На обсуждение граждан предложено два вопроса:

– При благоустройстве общественных пространств на чем необходимо делать акцент – на ремонте парков или тротуаров?

– При благоустройстве придомовых территорий нужно ли увеличивать число парковочных мест за счет сокращения площади клумб?

На данный момент большинство участников опроса отметили, что в первую очередь необходимо благоустраивать зоны отдыха – аллеи, парки, скверы. Также значительная часть жителей высказалась за то, что при благоустройстве дворовых территорий приоритет нужно отдавать созданию газонов и клумб.

Как отметила врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко, мнение людей будет учитываться в будущем при реализации федеральных и краевых программ благоустройства.

«Власти и сейчас опираются на выбор жителей – это одна из главных составляющих как нацпроекта, так и региональных программ. Люди сами выбирают объекты благоустройства, определяют виды работ, контролируют их ход. И реализация этих проектов обозначает новые вопросы, при решении которых обязательно нужно учитывать общественное мнение», – подчеркнула врио вице-губернатора региона.

Говоря о выборе между зелеными зонами и парковками во дворах, Елена Пархоменко обозначила, что уже сейчас коммунальщики стараются находить оптимальные решения, и зачастую они находятся именно благодаря жильцам.

«Приморье – автомобильный город, и мы обязаны это учитывать при формировании программ благоустройства. В ряде населенных пунктов проектировщики находят универсальные решения, которые устраивают жителей. В следующие годы также проекты будут учитывать необходимость в парковочных местах», – пояснила она.

Напомним, что ответить на вопросы о выборе территорий для благоустройства, увеличении газонов или парковок во дворах можно в социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники» или Instagram, а также в специальном разделе на сайте администрации Приморья.

Отметим, что сделать российские города удобнее – задача национального проекта «Жилье и городская среда». Предполагается, что к концу 2024 года почти треть россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.

Автор: Отдел новостей «В»