Скала предков нашлась в Приморье Утес необычной формы, напоминающий Скалу предков из мультфильма и нового фильма «Король Лев», обнаружен в самом сердце территории «Земли леопарда» – заповеднике Кедровая Падь. Здесь ученым удалось получить видео с редким дальневосточным леопардом – самцом Leo 12M по имени Тайфун, «королем» этих мест, сообщила пресс-служба нацпарка.

Каменный выступ, расположенный у вершины одной из гор заповедника, – особое место. Отсюда открывается панорамный вид долины реки Кедровой, что удобно для хищников, обозревающих свои владения во время охоты. Зная об этом, опытные специалисты «Земли леопарда» установили здесь фотоловушку.

Ожидания ученых полностью оправдались: камера зафиксировала краснокнижного хищника. Анализ уникального рисунка пятен на шкуре леопарда показал, что скалу посетил Тайфун – единственный самец, фиксирующийся на территории Кедровой Пади (заповедника, входящего в состав нацпарка «Земля леопарда»). Разумеется, в нацпарке самцов леопарда больше, но в заповеднике царит только Тайфун. Leo 12M осматривается и оставляет на грунте специальный знак – поскреб с мочевой меткой, подтверждающий его права на эту территорию.

Автор: Отдел новостей «В»