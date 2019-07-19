Специалисты подсчитали кадастровую стоимость всей недвижимости приморцев Предварительный отчет об определении кадастровой стоимости объектов недвижимости подготовлен в Приморье. Специалисты рекомендуют жителям края ознакомиться с ним и сверить данные, поскольку с 1 января 2020 года именно исходя из кадастровой стоимости будет определяться налоговая база по налогу на имущество физических лиц, предупредили в пресс-службе края.

Проект отчета об определении кадастровой стоимости объектов капитального строительства – зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений, машино-мест, единых недвижимых комплексов – размещен на официальном сайте Центра кадастровой оценки Приморского края.

В краевом департаменте земельных и имущественных отношений отмечают, что существенными критериями определения кадастровой стоимости объекта являются: год постройки, материал стены, этаж, месторасположение. Поэтому приморцам рекомендуют ознакомиться с отчетом и направить свои замечания, если это требуется.

«На достоверное определение кадастровой стоимости объекта влияет очень много критериев, которые не всегда имеются в распоряжении центра. Объект может быть разрушен, а в Росреестре он числится. Или же допущена техническая ошибка в годе постройки, нет материала стен. Если гражданин видит, что кадастровая стоимость, например, его квартиры занижена или завышена по каким-то причинам, он может направить нам свои замечания», – сообщили в Центре кадастровой оценки Приморского края.

Замечания к проекту отчета необходимо предоставить до 20 августа. Сделать это можно несколькими способами:

– лично в КГБУ «Центр кадастровой оценки Приморского края» по адресу: Владивосток, проспект Острякова, 49, офис 505;

– почтовым отправлением по тому же адресу;

– на электронную почту: info@primcko.ru;

– через МФЦ.

Обращение должно содержать Ф.И.О., телефон, адрес, кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении которого предоставляется замечание.

По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 (423) 240-63-96 (добавочный 102 или 131).

Автор: Отдел экономики «В»