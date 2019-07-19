Кредиты имеют 75 % экономически активного населения страны С 2014 года кредитная нагрузка граждан России выросла в полтора раза, пишет газета «Известия» со ссылкой на обзор закредитованности населения страны СРО НАПКА.

Отмечается, что с января по май 2019 года объем кредитования физлиц достиг 16 трлн рублей. По сравнению с первыми пятью месяцами 2018 года рост составил 23 %, отмечает издание.

В настоящее время, как и последние пять лет начиная с 2014 года, в стране наблюдается снижение уровня доходов. Это толкает спрос на заемные средства вверх.

В настоящее время 75 % экономически активного населения имеют кредитные обязательства. В обзоре поясняют, что этот показатель соответствует показателям развитых стран, но повод для беспокойства все же есть.

Поясняется также, что для погашения займа в среднем россиянам нужно 11 заработных плат.

«2,3 млн заемщиков после выплат по кредиту вынуждены довольствоваться прожиточным минимумом, поскольку долговые обязательства съедают половину и без того невысокого дохода. Еще у 4,7 млн человек на жизнь остается немногим больше», – пишет газета.

Автор: Отдел экономики «В»