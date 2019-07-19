Пенсионеров вовлекают в фитнес «Непреклонный возраст» – фитнес-тренировка с таким названием пройдет 24 июля во Владивостоке на стадионе школы № 23. Приобщиться к спорту приглашают жителей и гостей города возрастом 50+, отмечают в пресс-службе края.

Регулярные бесплатные тренировки для горожан в возрасте от 14 до 99 лет с привлечением профессиональных тренеров, организация массовых мероприятий, марафонов предусматривает проект «Социальный фитнес. Приморье». Он стартовал в июне прошлого года. Автор проекта – тренер одного из спортклубов Владивостока Александра Полякова не ограничилась приморской столицей.

Кроме краевого центра к проекту подключились Артем, Уссурийск, Большой Камень, Находка, Дальнегорск, Спасск-Дальний, Кавалерово, Дальнереченск, Преображение, Новопокровка.

Участниками бесплатных тренировок стали более 700 приморцев разных возрастов.

Во Владивостоке занятия сейчас проходят в районе Снеговой Пади. На спортивных площадках школы № 82 жители города имеют возможность позаниматься с профессиональными тренерами различных фитнес-направлений. Занятия проводятся два раза в неделю. Собирается от 50 до 80 человек.

Как отметили в краевом департаменте труда и социального развития, специалисты Приморского центра социального обслуживания населения активно сотрудничают с авторами проекта.

«Наша общая задача – привлечь к участию в занятиях физкультурой пенсионеров. Спорт – это здоровый образ жизни, физическая активность, позитивное отношение к окружающему миру. Безусловно, это повышает и качество жизни пожилых людей», – комментирует и.о. директора Светлана Красицкая.

Во Владивостоке бесплатные тренировки будут проходить каждую среду в 10.00 на площадке рядом со школой № 23.

Автор: Отдел новостей «В»