Давай присядем на рояль... Два «рояля у кустов» появились на Светланской рядом с Приморской краевой филармонией: скамейки в форме фортепиано радуют прохожих и создают удивительную атмосферу на этом отрезке главной улицы города.

Скамейки, выполненные из бруса, покрытые морилкой, краской и лаком, – подарок городу от Приморской краевой филармонии.

Как пояснила директор филармонии Анна Алеко, этот год для учреждения культуры юбилейный – 80 лет!

– На праздники приятно не только получать, но и дарить подарки, – отметила Анна Николаевна, – вот мы и решили сделать подарок и себе, и горожанам. Проект новых скамеек – с логотипом нашей филармонии на спинках – мы согласовали с администрацией Владивостока. И хочется верить, что новые лавочки придутся горожанам и гостям города по душе, будут запечатлены в фотографиях в «Инстаграме» и социальных сетях.

И действительно, новые скамейки не остались незамеченными: с ними делают селфи многочисленные азиатские гости города, а владивостокцы, деловито спешащие по своим делам по Светланской, притормаживают и улыбаются, глядя на такие необычные и броские лавочки.

Автор: Отдел новостей «В»