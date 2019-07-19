Будущее Интернета обсуждают в столице Дальнего Востока Азиатско-Тихоокеанский форум по управлению Интернетом открылся во Владивостоке в минувшую среду, сообщили в пресс-службе края.

Столица ДФО приняла более 100 спикеров из 40 стран мира. Эксперты из Китая, Японии, Южной Кореи, Камбоджи, Малайзии, Индонезии, Филиппин, Шри-Ланки, Австралии, Сингапура, Индии, Пакистана, Непала, Фуджи, Вануату и других стран в течение двух дней будут обсуждать различные вопросы кибербезопасности. Так, специалисты затронут темы будущего Всемирной паутины, безопасности Интернета для детей, рисков для Азиатско-Тихоокеанского региона, цифровую идентичность и права человека, электронное правительство и безопасность «Интернета вещей».

Одной из важных тем обсуждения в ходе мероприятия станет сохранение национальных особенностей доменных систем при работе в общем информационном пространстве.

«Общаться и работать глобально, при этом не теряя своих удобных и понятных систем и способов коммуникации – один из важных вопросов сегодня», – отметили организаторы форума.

В преддверии открытия прошел нулевой – молодежный день форума. Самые молодые участники представили свои идеи о том, как должна регулироваться Всемирная сеть.

«Школьники и студенты, можно сказать, живут в Интернете, знают его порой лучше, чем старшее поколение. Поэтому именно они могут предложить рабочие и действующие механизмы регуляции интернет-пространства», – отметил директор Координационного центра доменов RU/.РФ Андрей Воробьев.

Справка «В»

Азиатско-Тихоокеанский форум – одна из ключевых региональных инициатив в области управления Интернетом, которая проходит под эгидой ООН и является частью глобальной серии аналогичных мероприятий, проходящих по всему миру.

Автор: Отдел новостей «В»