Город избавляется от барьеров Каждый объект согласован с общественной организацией инвалидов

Сейчас в самом разгаре работы на проспекте Острякова – здесь по муниципальной программе «Доступная среда» обустраивают удобный для всех жителей города пешеходный проход от остановки общественного транспорта «Первая Речка» по направлению к Краевой детской клинической больнице №1. Всего по городу будет адаптировано девять объектов, сообщили в пресс-службе мэрии.

В бюджете Владивостока в 2019 году на реализацию мероприятий программы «Доступная среда» предусмотрели 11,33 млн рублей. Часть этих средств направляется на познавательные мероприятия для инвалидов, остальные – на приспособление объектов городской инфраструктуры к нуждам маломобильных граждан.

«Эту работу мы проводим в тесном контакте с общественными организациями инвалидов. По их предложениям формируются все приоритетные перечни объектов, под контролем сам ход ремонта. Также инвалиды всегда участвуют в приемке и паспортизации адаптированных объектов, – рассказала заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения Ирина Самусенко. – Работы по созданию безбарьерной среды осложняются рельефом Владивостока. В некоторых местах просто невозможно обеспечить пологий спуск для инвалидных колясок в 12 градусов, как того требует ГОСТ. Однако каждый объект мы согласовываем с представителями общественных организаций инвалидов».

Ежеквартально общественники участвуют в координационном совете при главе Владивостока. Это помогает оперативно рассматривать самые актуальные проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья, делиться мнениями и замечаниями.

Так, по их рекомендации был сформирован перечень объектов, которые будут приспособлены к нуждам инвалидов в этом и следующем году. В 2019 году соответствующим образом оборудуют четыре административных здания на Прапорщика Комарова, 29 и 31, Ильичева, 15 и МКУ «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости» на Партизанском проспекте, 3. Доступными для маломобильных граждан станет библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского на Калинина, 21. Также в этом году адаптируют участок тротуара в районе остановки «ТЦ «Тихоокеанский» (оба направления), территорию остановки «ДВГТУ», включая наземный пешеходный переход, а также остановку «Садгород» и участок тротуара с пешеходным переходом в районе остановки «Бурачка».

Помимо этого, началась реконструкция тротуара от остановки «Чкалова» до ул. Магнитогорской, 12. Ремонтируют и тротуар в районе проспекта Острякова, 27 по направлению к Краевой детской клинической больнице № 1. На этих объектах скоро появятся пониженные бордюры и тактильные указатели для слабовидящих. Завершить эти работы планируется в августе.

Сформирован план работ и на 2020 год. В перечень объектов социальной инфраструктуры, нуждающихся в первоочередной адаптации, вошли административное здание на Океанском проспекте, 30, отделы по работе с населением городской администрации на острове Русском и острове Попова. Приоритетными дорожно-транспортными объектами стали пути следования от остановок общественного транспорта «Луговая» и «Минный городок» к Владивостокской клинической больнице № 4».

«Положительно повлияло на создание безбарьерной среды во Владивостоке и внесение изменений в правила благоустройства. Сейчас строительство и обустройство городского пространства, улиц и дорог, а также объектов культурно-бытового обслуживания должно проводиться сразу с обустройством беспрепятственного доступа и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения. То есть все новые объекты, которые сейчас строятся и капитально ремонтируются в городе, делаются сразу с учетом требований по адаптации», – отметили в управлении по исполнению программ по поддержке населения

Отметим, что за время реализации программы «Доступная среда» доступными для инвалидов во Владивостоке стали 98 объектов: 14 административных зданий, 72 объекта дорожно-транспортной инфраструктуры, два спортивных объекта и две библиотеки, а также восемь объектов дошкольного образования. Сегодня уже идет строительство первого надземного пешеходного перехода на улице Олега Кошевого, который будет оборудован лифтом для маломобильных граждан. Помимо этого, по поручению главы города в этом году будет проинспектировано состояние всех объектов, которые уже были ранее адаптированы для маломобильных граждан. Там, где нарушена целостность материалов, благоустройство будет восстановлено.

Автор: Алексей АЛЕКСАНДРОВИЧ