Криминальная дама Семь премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

Депрессивным выдался текущий прокат, захваченный криминальными драмами и триллерами. Это и фильм Люка Бессона «Анна», и ужасы «Присягнувшая тьме», и британский «Коррупционер». Даже комедии имеют криминальный и пугающий оттенок: в числе таковых «Мертвые не умирают» Джима Джармуша, американская лента «Али, рули» о нелегкой жизни таксистов и отечественная «Беглецы». Только французская комедия «Красавчик со стажем» слегка разбавляет этот разгул нечисти и преступности на экранах.

«Анна» (18+)

История Анны, чья несравненная красота скрывает поразительную мощь и смертоносный талант опаснейшего наемного убийцы в мире.

Еще один продюсерский проект французского режиссера Люка Бессона, посвященный России. Прошлый его фильм «Курск» повествовал о трагедии одноименной подводной лодки и не оказался событием в мире кинематографа. Он не стал ни сильным политическим высказыванием, обличающим пороки военного и государственного руководства, ни крепкой драмой, раскрывающей личности моряков в условиях приближающейся гибели. Тем более что имена реальных подводников были заменены на выдуманные. Перечисление всевозможных штампов, по-европейски красивая картинка, легкий налет российского колорита и скромная роль Колина Ферта – вот, собственно, что представляла собой эта работа. То же самое применимо и к «Анне», где Люк Бессон взялся за знакомую ему тему девушки-киллера.

«Мертвые не умирают» (18+)

В маленьком американском городке что-то пошло не так. День наступает ночью, домашние животные убегают в лес, по радио играет одна и та же песня. Ученые, как обычно, не могут ничего толком объяснить. Хотя даже обывателю давно понятно, что это – предвестники зомби-апокалипсиса. И жители города как никогда готовы побороться за свою плоть!

А вот эта картина действительно может заинтересовать продвинутого зрителя. В режиссерском кресле – флагман авторского кино Джим Джармуш. В ролях Билл Мюррей и Адам Драйвер (главный злодей новой трилогии «Звездных войн»). А жанр – хоррор-комедия, совершенно не характерный для такого киносноба, как Джармуш.

«Беглецы» (16+)

Отечественная комедия о незадачливом всенародном любимце и поп-певце Алексе, который в компании киллера Степы и нимфоманки Насти убегает от нанятых продюсерским центром всемогущих убийц с крупнокалиберными автоматами и черным хаммером.

«Али, рули» (18+)

Скромный водитель Uber по имени Стю подбирает пассажира, который оказывается полицейским, идущим по следу жестокого убийцы. Таксист даже представить не мог, что теперь его ждет мучительное испытание, в ходе которого он будет отчаянно пытаться сохранить трезвый ум, жизнь и пятизвездочный рейтинг в приложении.

«Присягнувший тьме» (18+)

В XVII веке молодая женщина Персефона предстает перед судом по обвинению в колдовстве, и как следствие – перед возможной казнью. Но девушку спасает вовремя вмешавшаяся преподобная мать, предложив осужденной провести оставшуюся жизнь в изолированном монастыре. Персефона думала, что в святом месте она посвятит себя молитвам и служению Господу, но по прибытии ее начинают мучить страшные видения, а вместо очищения от грехов девушку ждет борьба за сохранение души.

«Красавчик со стажем» (16+)

Встречайте мужчину мечты! Он знает секреты обольщения и вовсю этим пользуется, чтобы жить в свое удовольствие. Возможно, опытный мачо уже немного растерял обаяние, но отказываться от роскошной жизни не входит в его планы. Применяя весь свой арсенал, он вновь готов вернуться в игру.

«Коррупционер» (18+)

Канун Олимпийских игр 2012 года, Лондон. Лиам – бывший заключенный. Выйдя на свободу, он пытается вернуть доверие и любовь семьи. В свое время он попал в переплет из-за Клиффорда Каллена, главы преступного синдиката, связанного с крупными политиками и чиновниками. Пытаясь искупить свою вину, парень оказывается в центре очередного криминального заговора, выпутаться из которого непросто. Но Лиам приложит к этому максимум усилий.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ