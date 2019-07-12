Подъезд к «тысячекоечной» освободят для машин скорой помощи Во Владивостоке на участке улицы Русской, ведущей к владивостокской клинической больнице № 2, известной более как «тысячекоечная», запретят парковку автотранспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

Как пояснили в управлении дорог и благоустройства городской администрации, в последнее время очень часто водители машин скорой помощи не могут проехать беспрепятственно к больнице – пациенты и люди, их навещающие, оставляют вдоль дороги свои автомобили.

ГИБДД города совместно с администрацией Владивостока принято решение об установке здесь знаков, запрещающих парковку по правой стороне дороги, ведущей к больнице.

«От того, как быстро машины скорой помощи доставят пациента, зависит жизнь человека», – подчеркнули специалисты.

Уже в ближайшее время сотрудники мобильных бригад муниципального предприятия «Содержание городских территорий» установят на участке от дома № 55б до № 57 стр. 8 знаки «Остановка запрещена» совместно с табличками дополнительной информации «Работает эвакуатор» и «Фотовидеофиксация».

Администрация Владивостока просит автолюбителей быть внимательными на дорогах, соблюдать требования технических средств организации дорожного движения и с пониманием отнестись к вводимым изменениям.

Автор: Отдел новостей «В»