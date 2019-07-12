Стоматолог и физиотерапевт начнут вести прием на острове Попова Физиотерапевтический и стоматологический кабинеты поликлинического отделения Владивостокской клинической больницы № 4 будут работать на острове Попова, сообщает пресс-служба края.

Сейчас в островной больнице ремонтируют помещения, ведется подготовка персонала, закупается медицинское оборудование. А медучреждение проходит процедуру лицензирования на новые услуги для жителей Попова.

«В ближайшее время завершим ремонтные работы, установим оборудование. Планируется, что стоматологическую помощь будут оказывать специалисты с материка по сменному графику. Для проведения физиологических процедур сотрудники клиники из числа постоянно проживающих на острове прошли специализированную подготовку», – отметила главврач клиники Елена Новицкая.

С этого года в островной больнице работает фельдшер, который осуществляет неотложную медпомощь детям при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной помощи. Ранее такая помощь оказывалась только на материке. Ключевым моментом для развития медпомощи на острове будет открытие сестринского отделения.

Восстановление социального объекта – это не только возможность решить медицинские вопросы, но и создание новых рабочих мест на острове. Руководство клинической больницы № 4 надеется, что это привлечет и молодые кадры, которые сейчас крайне востребованы в медицине, особенно на отдаленных территориях.

Коллективу островной больницы удалось в достойном виде сохранить материально-техническое оснащение, эксплуатировавшееся до закрытия в 2015 году отделения на Попова, – пищеблок, прачечную, складские помещения.

«Здание серьезно не перестраивалось и сейчас в полной мере подходит для развертывания подразделения. Очень важно, что с открытием сестринского отделения автоматически будет организован круглосуточный пункт неотложной помощи для всех, кто находится на острове – жителей и туристов», – подчеркнула Елена Новицкая.

Автор: Отдел новостей «В»