На Сахалинской и Добровольского асфальтируют тротуары и меняют люки на дорогах На улицах краевого центра разгар ремонтных работ. Городские власти просят автомобилистов быть внимательными: возможны временные ограничения движения и запрет парковки.

Так, на Сахалинской и Добровольского рабочие асфальтируют тротуары, меняют люки и решетки на сетях инженерных коммуникаций, монтируют лестничные марши и готовят к укладке нового асфальтобетона проезжую часть.

Специалисты управления дорог и благоустройства мэрии отмечают, что данные улицы, как и многие другие, ремонтируют комплексно по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

За каждым этапом выполняемых работ следят специалисты городской администрации и других структур.

Напомним, что ремонт дорог и тротуаров по нацпроекту ведется на 12 улицах – Енисейской, Сахалинской, Добровольского, Нижнепортовой, Хабаровской, Луговой (от Рудневского моста до Баляева), Калинина, Воропаева, Вилкова, Нерчинской, Приходько и Спиридонова, а в ближайшее время подрядчики зайдут еще на три дороги – на улицах Кирова, Шкотовской и Шепеткова. Помимо этого проекта ведутся также большие ремонтные работы еще на десятках улиц города.

Автор: Отдел новостей « В »