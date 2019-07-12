Мэрия возместит ущерб гражданам за поврежденные машины по решению суда Возмещение ущерба за поврежденные в результате обрушения подпорной стены машины будет произведено администрацией Владивостока в соответствии с решением суда. Таков правовой механизм, предусмотренный бюджетным законодательством и позволяющий выплатить пострадавшим деньги из бюджета, сообщили в правовом управлении муниципалитета.

Напомним, что обрушение подпорной стены произошло во Владивостоке в районе улицы Ладыгина, 11 в конце мая. На место оперативно выехали глава Владивостока Олег Гуменюк и специалисты мэрии. Людям, чьи автомобили оказались поврежденными, сразу разъяснили порядок получения возмещения ущерба, а также предоставили контакты руководителей правового управления, где можно было получить дополнительные консультации.

«В течение нескольких дней к нам обращались граждане, которых наши юристы подробно и детально ознакомили с порядком обращения в суд, разъяснили, какой пакет документов необходимо подготовить, – рассказал и.о. начальника правового управления администрации Владивостока Дмитрий Точилин. – На сегодня подано два иска. Рассмотрение дел уже назначено в суде».

Как поясняют специалисты, возможность добровольного возмещения ущерба администрацией города также рассматривалась, однако бюджетное законодательство такие действия квалифицирует как незаконные, поскольку подобные расходные обязательства не могут быть предусмотрены муниципальным бюджетом. Именно поэтому гражданам и было рекомендовано обратиться в суд.

В правовом управлении подтверждают: администрация Владивостока, как и было обещано, полностью возместит ущерб за поврежденные машины – в строгом соответствии с законодательством.

Автор: Отдел новостей «В»