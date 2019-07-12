Бойцам студотрядов вручили каски с подписями и направили на стройку Студенческие отряды Владивостока принимают участие в межрегиональной стройке судоверфи «Звезда» в Большом Камне.

Ребята из дальневосточной столицы объединились вместе с представителями из Амурской области, Камчатского и Хабаровского краев, сообщает пресс-служба мэрии.

Прибывшим на стройку бойцам торжественно вручили памятные каски, подписанные руководителем аппарата судостроительного комплекса и командиром окружного штаба студенческих отрядов Дальневосточного федерального округа.

В ходе трудового семестра ребята будут выполнять отделочные, благоустроительные и другие виды строительных работ, прокладывать сети энергоснабжения, а также взаимодействовать со специалистами в области геодезии. В свободное от работы время бойцы студотрядов примут участие в различных спортивных и творческих мероприятиях.

Летняя стройка продлится два месяца. По итогам семестра будут подведены итоги, где лучших его участников наградят знаменем студенческой стройки.

Автор: Отдел новостей «В»