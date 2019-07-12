Студенты и курсанты следили, как выпускники сдают ЕГЭ Более 400 общественников, большинство из которых – студенты, следили за ходом проведения ЕГЭ в крае. Впервые в этом году приморцы вошли в сборный корпус общественных наблюдателей страны, сообщает пресс-служба региона.

За последние два года вузы Приморья активно включились в формирование такого важного института, как общественное наблюдение. Сегодня корпус общественных наблюдателей формируется из числа студентов ДВФУ, ВГУЭС, Дальрыбвтуза, МГУ имени Невельского. Как отмечают в департаменте образования и науки, руководство вузов понимает, насколько важно обеспечить объективность при проведении ЕГЭ. Ведь сегодняшние выпускники – это их завтрашние студенты.

Помимо основного наблюдения на местах проведения экзамена в режиме онлайн работал ситуационный центр ЕГЭ. Как и в прошлом году, он стал одним из крупнейших в стране – на базе ДВФУ одновременно осуществлять наблюдение могли 150 человек. Всего к процедуре было привлечено 226 человек. Подавляющее большинство из них студенты федерального университета различных направлений: от юристов и педагогов до инженеров и востоковедов. В качестве общественных наблюдателей работали и курсанты Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС, студенты Дальрыбвтуза.

«Практика общественного наблюдения с каждым годом вызывает все больший интерес у молодежи. Впервые наши наблюдатели вели общественный контроль за ходом проведения ГИА не только на территории Приморского края. Студентки Школы педагогики ДВФУ с почетной миссией отправились в Москву, войдя в сборный корпус общественных наблюдателей со всей страны», – рассказали в Приморском отделении Российского Союза молодежи.

По данным департамента образования и науки, количество выпускников, удаленных с экзамена, ежегодно уменьшается. Так, в 2019 году было зафиксировано восемь подобных нарушений, что в два раза меньше, чем в прошлом году.

Напомним, что основной этап государственной итоговой аттестации завершился 1 июля. Для прохождения процедуры ГИА-11 в Региональную информационную систему были внесены сведения о 11596 участниках. Следующий этап ЕГЭ, дополнительный, пройдет с 3 по 20 сентября. В нем примут участие ребята, получившие неудовлетворительные результаты по обязательным предметам (русскому языку или математике базового уровня), либо повторно получившие неуд по одному из этих предметов в резервный день.

Автор: Отдел новостей «В»