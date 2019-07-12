Чем осознаннее выбор, тем лучше итоги Школьники Владивостока убедились: экзамен на авось не сдашь

В этом году 9-классники и 11-классники Владивостока успешнее, чем в прошлом, справились с государственной итоговой аттестацией (ГИА) – с ОГЭ и ЕГЭ. Такой вывод сделали участники городской межведомственной комиссии по содействию в проведении государственной итоговой аттестации по программам основного и среднего образования.

– Мы достойно прошли экзаменационную кампанию, провели единый городской выпускной на хорошем уровне и можем пожелать нашим детям теперь только удачи на новом этапе их жизни, – отметила председатель комиссии, первый заместитель главы администрации Владивостока Ольга Козерацкая. – Приятно, что так подрос средний балл по многим предметам, что все пункты приема экзаменов (ППЭ) оборудованы у нас по всем требованиям и что у 11-классников процедура сдачи ЕГЭ вообще обошлась без эксцессов.

Получите ваши медали

11-классники и правда порадовали в этом году. Главный специалист отдела мониторинга и развития образования управления по работе с муниципальными учреждениями образования Евгения Левушкина привела такую статистику: всего во Владивостоке девять стобалльников, то есть ребят, набравших по тому или иному предмету максимальное количество баллов; 67 человек набрали 96–98 баллов. Число же выпускников, набравших по разным дисциплинам 80 баллов и выше, выросло почти по всем предметам. Равно как и вырос средний балл.

– По математике профильного уровня этот показатель – 51,2, что ненамного, но все же больше, чем в прошлом году, – отметила Евгения Вадимовна. – По информатике в прошлом году средний балл был 50, в этом – 58,8; по химии был 46,6, стал 50,6; по иностранным языкам был 61,6, стал 67,4. Вообще, рост наблюдается по всем предметам, вот только по русскому языку небольшое снижение – 68,2 против 68,4 в прошлом году.

Мы уверены, что такая позитивная динамика стала итогом постоянной работы педагогов, родителей и учеников. Мы не первый год повторяем ребятам, вступающим в пору итоговой аттестации: выбирайте экзамены сознательно, не думайте, что обществознание, к примеру, так уж легко сдать, не полагайтесь на «наболтаю чего-нибудь», выбирайте тот предмет, в котором вы действительно сильны. И наши беседы имеют эффект. Все чаще, например, выпускники стали выбирать информатику и показывают по ней замечательные результаты. В этом году 51 выпускник набрал на этом экзамене высокий балл, а в прошлом – только 19!

На заседании комиссии отметили, что хорошо показали себя гимназии № 1 и № 2, школа № 23, лицей «Технический». Так, например, средний балл по русскому языку у выпускников школы № 23 – 77 баллов, что даже выше, чем по математике в той же школе. А главное, в этом году во Владивостоке 124 медалиста. Давно такого не было.

– Хочу также подчеркнуть, что кампания по сдаче ЕГЭ прошла спокойно и организованно, – отметила Евгения Левушкина. – Все контрольно-измерительные материалы (КИМ) печатались и сканировались на месте, и ни разу не подвело оборудование. Все классы, в которых проходил ЕГЭ, были оснащены новыми, более современными видеокамерами с широким углом обзора, и наблюдение велось в режиме реального времени. Мы смогли организовать ППЭ для школьницы-колясочницы, провести экзамен в туберкулезном диспансере и СИЗО, и везде без нареканий.

2020-й покажет...

9-классники сдали свой экзамен – ОГЭ – в целом тоже неплохо, хотя и не так дружно и аккуратно, как их старшие товарищи. Всего во Владивостоке было зафиксировано 10 случаев нарушений во время ОГЭ (проще говоря, школьники попались с телефонами и смартфонами, которые пытались пронести на экзамен).

Но с 9-классниками всегда чуть сложнее – их больше, а сознательности в силу возраста чуть меньше.

– Для приема ОГЭ в городе было организовано 58 ППЭ, – рассказала Наталья Винокурова, главный специалист отдела мониторинга и развития образования управления по работе с муниципальными учреждениями образования, – а всего на процедуре итоговой аттестации девятиклассников работало более 2000 человек, проверяли работы 93 эксперта. Напомню, что в 9-м классе сдают четыре экзамена: два обязательных и два по выбору. Всего сдавало ОГЭ 5595 человек, из них ребят с ограниченными возможностями здоровья – 210.

Если говорить о показателях, то средние баллы у 9-х классов таковы: по русскому языку – 3,9, математике – 3,5, обществознанию – 3,2, географии – 3,5, информатике – 3,8, по английскому – 4,3. В целом получается, что уровень знаний у школьников где-то между тройкой и четверкой… Почти все показатели на уровне прошлого года, но не ниже, что уже хорошо. Высший балл по разным предметам набрал 141 ученик 9-го класса.

Специалисты отметили: 9-классники наконец осознают, что сдать экзамен на авось не получится, и понемногу перестают массово выбирать обществознание или историю (сдать которые – объективно – совсем непросто), задумываются о том, какой предмет им действительно близок и по силам. И можно надеяться, что в будущем году средний балл будет все же чуть выше.

– Именно 2020 год во многом станет решающим, – отметила Наталья Винокурова. – Ведь впервые сдавать ОГЭ будут ребята, все девять лет учившиеся по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОСы для 5–9-х классов были приняты в 2010 году), под которые и заточена вся система ГИА.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ