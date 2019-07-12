Парк имени Лазо приготовил сюрпризы Но в будущем обещает удивить еще больше

Фонтан, освещение и теплый пляж. Жителей и гостей Владивостока приглашают отдохнуть в парке культуры и отдыха им. Сергея Лазо. В этом году руководство парка подготовило для гостей несколько сюрпризов, уверяет пресс-служба городской администрации.

Даже в разгар рабочего дня в городском парке многолюдно. Многие выбирают это место для приятной прогулки с детьми, ведь вход в парк для всех посетителей бесплатный.

Конечно, аренда велосипедов, гироскутеров, сапов, лежаков и зонтиков, посещение различных аттракционов и кафе – услуги платные. Но за море, солнце, пляж и хорошее настроение здесь денег не берут. Тем более что, как уверяет директор городского парка Василий Коломейцев, они очень стараются сделать отдых гостей парка более комфортным.

Так, вновь заработал центральный фонтан: его запустили более чем через десять лет простоя. Сегодня фонтан работает в тестовом режиме, но вокруг него уже смонтирована цветная подсветка, и по вечерам этот объект гармонично украшает летние закаты. Появилось в парке и уличное освещение. Отдыхать вечерами стало комфортно и безопасно.

«Безопасность сейчас вообще в нашем приоритете, – подчеркнул Василий Коломейцев. – Сегодня у нас в штате работают четыре спасателя. Пляж оборудован спасательной вышкой, спасательными кругами, есть буйковое ограждение зоны купания, водолазы провели очистку дна. Парк полностью аттестован в этом сезоне по всем параметрам безопасности. Помимо этого, в каждом кафе на территории парка по нашему требованию находится аптечка. Также посетители с любым вопросом могут обратиться к персоналу парка – их легко отличить по зеленым футболкам. На каждом входе в парк размещены информационные щиты с правилами поведения, контактами для отзывов и предложений».

Перед началом летнего сезона территория парка была обработана от клещей и грызунов, регулярно проводится выкос травы. Ежедневно проводится уборка – дорожки чистят от мусора и пыли, пляж – от водорослей и острых ракушек. Откроется стационарный туалет: после реконструкции старого объекта там появится водоснабжение, а значит, будут оборудованы все удобства, в том числе душ и комната матери и ребенка. При этом туалет будет работать круглогодично.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в планах руководства парка – масштабная реконструкция. Уже разработан эскизный проект общественного пространства. Работу выполнила московская компания Urbanmafe, которая принимала участие в обустройстве столичного парка «Зарядье». Реконструкция предусматривает присоединение территории к городским сетям отопления, водоснабжения и водоотведения. Также в парке запланировано четкое зонирование – посетители смогут найти себе развлечение по возрасту и по вкусу. Важную роль будет играть и благоустройство территории.

«Конечно, для реализации наших планов нужно значительное финансирование, и мы будем искать деньги во всех источниках. Но даже если этот процесс затянется, будем зарабатывать и восстанавливать парк метр за метром. Мы очень довольны нашими первыми достижениями, так что с радостью ждем гостей», – завершил рассказ Василий Коломейцев.

Напомним: парк культуры им. Сергея Лазо на Санаторной работает ежедневно с 8.00 до 21.00, вход свободный. Добраться до парка можно на личном автомобиле, городском автобусе и на электричке.

Автор: Евгений КУЛЕШОВ