Страховать от ЧС не обяжут. Но посоветуют В платежных квитанциях появится новая строка, по которой, оказывается, можно и не платить.

В последнее время в подъездах многоквартирных домов, в социальных сетях и мессенджерах стала распространяться информация о новых ежемесячных платежах. Речь идет о предстоящем добровольном страховании жилья со ссылкой на федеральный закон, который вступает в силу 04.08.2019 года.

При этом в сообщении подчеркивается, что страхование добровольное, а власти хотят переложить часть расходов по компенсации ущерба от чрезвычайных ситуаций на население и страховые компании.

– Страхование действительно будет добровольным, – прояснила ситуацию генеральный директор СРО НП «ЖКХ-Групп» Ольга Беленькая. – Регионам же предоставляется право утвердить и реализовать программы возмещения ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС) жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования.

Кроме того, в случае принятия регионом такой программы при причинении ущерба застрахованным жилым помещениям страховка будет выплачиваться наряду с компенсацией за счет бюджетных средств.

– Важно не искажать истинный смысл закона. Государство не снимает с себя ответственности. Граждане по-прежнему могут рассчитывать на получение от государства компенсации в натуральной или денежной форме при гибели или повреждении жилья от ЧС. Однако граждане, которые воспользуются новым механизмом добровольного страхования в рамках разработанной в регионе программы, получат помощь в большем объеме, нежели те, кто этого не сделает. Страховать или нет – это право выбора граждан, а не обязанность, – подчеркнула Ольга Беленькая.

Стоит отметить, что в ряде стран, например, во Франции, Германии, Норвегии, Бельгии, Белоруссии, Азербайджане и других, страхование жилья от природных катастроф является обязательным.

В России ликвидация последствий ЧС осуществляется за счет средств муниципального и регионального бюджетов, а когда этого недостаточно – дополнительно за счет федеральных средств.

Закон четко определяет перечень рисков, подлежащих страхованию. Бытовые ситуации вроде затопления соседями к ним не относятся.

Автор: Отдел новостей «В»