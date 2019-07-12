Общественный транспорт Владивостока пополнят электробусы с ультрабыстрой зарядкой Аукцион на закупку двух электробусов объявила администрация Владивостока. По итогам торгов, которые пройдут 19 июля, в краевой столице появится совершенно новый, современный, максимально экологичный вид общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

Как рассказали в управлении транспорта, город закупает городские низкопольные автобусы большой вместимости с электрическим двигателем. Электробус должен вмещать не менее 85 пассажиров, число мест для сидения – от 30 до 39. Каждая машина должна быть оснащена системами отопления, вентиляции и кондиционирования салона, мониторинга пассажиропотока, терминалами безналичной оплаты проезда, оборудованием для граждан с ограничениями по слуху и зрению, иметь низкий пол для людей с ограниченными физическими возможностями, зону Wi-Fi для доступа в Интернет и другие современные опции.

Помимо двух электробусов поставщик по условиям аукциона обязан установить ультрабыструю зарядную станцию. Так, для полной зарядки батареи потребуется всего 24 минуты. Начальная цена контракта – 77,8 млн рублей. Стоимость одного автобуса составит 31,4 млн рублей, еще 15 млн рублей стоит зарядная станция.

В управлении транспорта пояснили: средства на покупку электробусов выделены из краевого бюджета. По закону муниципалитет должен приобретать транспорт отечественного производства. При этом федеральный бюджет предоставляет производителю субсидию на каждую проданную машину в сумме около 8 млн рублей. Таким образом государство стимулирует развитие общественного электрического инновационного транспорта.

Специалисты подчеркивают: к использованию экологически чистого электрического транспорта активно и целенаправленно переходят во многих развитых городах и странах мира. На сегодня стоимость электробусов достаточно высока по сравнению с дизельными автобусами, однако при этом они имеют ряд преимуществ по сравнению с другими видами транспорта – как дизельного (или бензинового), так и электрического.

Прежде всего это экологичность и бесшумная работа, что очень важно для современных городов. Кроме того, есть и экономические преимущества, которые приводят производители: расходы по эксплуатации электробусов ниже, чем автобусов. Так, при сопоставимом пробеге стоимость электроэнергии значительно ниже, чем цена топлива. В электробусе не требуется замены масел, фильтров, ремней, тормозных колодок. По техническим параметрам коэффициент полезного действия у дизельных или бензиновых двигателей составляет от 22 до 42 процентов, тогда как КПД электродвигателей – 90–95 процентов.

Если сравнивать с трамваями или троллейбусами, электробусы работают автономно, независимо от рельсов и контактной сети, способны преодолевать препятствия на дороге (например ДТП) или при необходимости сменить маршрут.

В управлении транспорта добавляют: технические характеристики, которые прописаны в аукционной документации, должны обеспечить приобретение надежных, долговечных и качественных машин.

«Экологичность – один из важнейших аргументов для покупки такого вида транспорта, – говорит начальник управления транспорта администрации Владивостока Александр Иванов. – Нам важно протестировать электробусы, попробовать их в эксплуатации, и, если они покажут себя с хорошей стороны, будем дальше развивать электрический транспорт».

Есть и еще один аргумент в пользу электробусов – это красивые, современные машины, в которых удобно и приятно ездить, которые могут стать украшением Владивостока и даже своего рода туристическим объектом. Планируется, что первые транспортные средства могут встать на центральные городские маршруты уже до конца текущего года.

Напомним: во Владивостоке по поручению главы города Олега Гуменюка и при поддержке губернатора Приморья Олега Кожемяко началась реализация программы по модернизации пассажирской транспортной системы. Так, завершено обследование пассажиропотока в городе, заключен контракт на поставку 95 новых пассажирских автобусов. Достигнута договоренность с мэром Москвы Сергеем Собяниным о безвозмездной передаче Владивостоку десяти трамваев.

Автор: Отдел новостей «В »