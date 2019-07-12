В Пластун можно летать чаще Авиарейсов из Владивостока в Пластун и обратно с 21 июля по 11 августа станет больше – с началом летнего сезона вырос пассажиропоток на данном маршруте.

Как сообщает пресс-служба края, дополнительные рейсы будут выполняться по воскресеньям по следующему расписанию: вылет из Владивостока – в 11.50, прилет в Пластун – в 13.25, вылет из Пластуна в обратном направлении – в 13.50, прилет во Владивосток – в 15.25.

Авиаторы обращают внимание на то, что в летнем расписании полетов на внутрикраевых направлениях возможны изменения времени вылета рейсов. Следует заранее уточнять расписание.

Автор: Отдел новостей «В»