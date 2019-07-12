Кто плывет? Все плывут Массовый заплыв с острова Скрыплева до Приморского океанариума состоится во Владивостоке в субботу, 13 июля, сообщает пресс-служба городской администрации.

Соревнования традиционно организовывает краевая Федерация подводного спорта. Торжественное открытие мероприятия в 11 часов 30 минут.

Принять участие в массовом заплыве приглашают всех желающих спортсменов. Дистанция заплыва составит три километра. По расчетам организаторов, на ее преодоление в среднем уйдет около одного часа.

«Вода уже теплая, но для защиты от медуз лучше использовать гидрокостюм. По желанию также можно воспользоваться дополнительным снаряжением: ластами, маской, трубкой и прочим», – сообщили в Федерации подводного спорта Приморского края.

По итогам соревнований будут определены победители в мужских и женских категориях в двух зачетных единицах: «Плавание в ластах» и «Классическое плавание». Каждый участник независимо от результата получит памятную медаль заплыва «Остров Скрыплева».

Автор: Отдел новостей «В»