Якорь XVIII века будет хранить память о жертвах морских катастроф Памятный знак жертвам морских катастроф установлен на территории студенческого городка МГУ им. адмирала Невельского.

Основой композиции, как сообщает пресс-служба вуза, стал артефакт – якорь английского производства конца XVIII века конструкции лейтенанта ВМФ Англии Уильяма Роджера, поднятый со дна моря в 2017 году экипажем теплохода «СТ Конфиденс» и переданный университету компанией ООО «Совфрахт-Восток».

Президент Дальневосточной ассоциации морских капитанов Петр Осичанский отметил, что такого знака памяти о моряках, погибших в морских катастрофах, пожалуй, нет нигде в мире.

Автор: Отдел новостей «В»