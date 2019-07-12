IT-квантум, энерджиквантум, квантошахматы… Чему только не обучат в «Кванториуме» Более 1200 юных жителей Владивостока изъявили желание обучаться в детском технопарке «Кванториум», открытие которого планируется ближайшей осенью. Запись детей продлится до 31 августа, сообщает пресс-служба мэрии.

Как отмечает руководство технопарка, самыми востребованными направлениями оказались IT-квантум, хайтек, математика и квантошахматы. В связи с большим количеством заявок набор на эти направления на ближайший год уже закрыт. В настоящее время продолжается прием детей на следующие направления: VR/AR-квантум, промдизайнквантум, промробоквантум, энерджиквантум.

В этом году для обучения в новом «Кванториуме» предусмотрено 800 мест. Еще около 3 тысяч детей, как ожидается, будут вовлечены в различные мероприятия, организуемые технопарком. Дети на выбор смогут заниматься по семи программам научно-технической и естественно-научной направленности, а также обучаться шахматам, математике и английскому языку.

В «Кванториуме» смогут бесплатно заниматься дети в возрасте от 10 до 17 лет. Формат обучения предполагает как групповые занятия, так и индивидуальные уроки с преподавателями, во время которых будет большое внимание уделено практической деятельности.

«В технопарке создадут все необходимые условия для научно-технического творчества. Занятия на его площадках будут способствовать развитию у детей самостоятельности, независимости мышления и креативности», – отметила директор ДТ «Кванториум» во Владивостоке Ксения Харлан.

Ожидается, что новое образовательное учреждение распахнет свои двери уже этой осенью. «Кванториум» во Владивостоке будет работать на базе Дворца детского творчества. Сейчас там проходят ремонтные работы, после которых в помещениях появятся классы, оборудованные высокотехнологичным оборудованием.

Отбор детей пройдет по результатам тестирования. Записать ребенка можно по ссылке. Телефон для справок 245-49-73.

Автор: Отдел новостей «В»