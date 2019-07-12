В День Пусана одеваемся, угощаемся и развлекаемся по-корейски На набережной Спортивной гавани 18 июля во Владивостоке пройдет фестиваль «День Пусана». Как сообщает пресс-служба городской администрации, возле центрального фонтана пройдут спортивные состязания и концерт творческих коллективов, развернутся тематические площадки, а также состоится презентация туризма Республики Корея.

Красочный фестиваль «День Пусана» организован администрацией Владивостока совместно с администрацией Пусана (Республика Корея) в честь празднования 27-летия со дня установления побратимских отношений между двумя городами.

Гости фестиваля смогут поболеть во время товарищеского матча по стритболу среди юношеских команд Владивостока и Пусана, стать зрителями концерта молодежных коллективов в стиле К-поп, познакомиться с традиционными корейскими играми, принять участие в уроке каллиграфии, узнать больше о лучших туристических направлениях Республики Корея, а также примерить традиционные корейские костюмы, продегустировать корейские сладости. Участников фестиваля ждут ценные призы и подарки.

Фестиваль «День Пусана» будет проходить около центрального фонтана на набережной Спортивной гавани в четверг, 18 июля, с 16 до 19 часов. Вход свободный.

Напомним, что договор о побратимских отношениях между Владивостоком и Пусаном был подписан 30 июня 1992 года. С тех пор между администрациями двух городов налажена тесная связь. Для обмена опытом между городами регулярно проводятся рабочие встречи. Так, в октябре 2018 года делегация из Владивостока приняла участие в 19-м

Всемирном форуме знаний.

Автор: Отдел новостей «В»