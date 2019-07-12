У «Адмирала» сбор «экипажа» Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» на этой неделе приступил к предсезонной подготовке накануне участия в шестой раз в очередном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В настоящий момент во Владивостоке собрались российские хоккеисты, они сейчас проходят медицинское обследование и самостоятельно набирают физическую форму. Легионеры из США, Канады, Финляндии и Швеции подтянутся в ближайшие неделю-две и сразу включатся в процесс тренировок.

В среду главный тренер «моряков» Сергей Светлов провел первое в нынешнем сезоне командное собрание. В конференц-зале спорткомплекса «Фетисов-арена» состоялось знакомство «ветеранов» «Адмирала» с потенциальными новичками клуба.

Впервые приглашенные спортсмены в рамках учебно-тренировочного сбора должны доказать свой профессионализм и мастерство – гарантированного места в команде пока ни у кого из них нет. Но и «старичкам» поблажек делать не будут, на ближайших сборах всем игрокам придется работать в равных условиях. Наставник потребовал полной самоотдачи как на матчах, так и на тренировках от всех хоккеистов.

Напомним, что в начале прошлого сезона «Адмирал» первые игры проводил в расслабленном состоянии. Потому и проигрывал стартовые матчи, что в итоге отбросило команду на дно турнирной таблицы уже в дебютной серии регулярного первенства. На сей раз поклонники приморского хоккея надеются на более успешный старт. Так что борьбу за высокое место и выход в плей-офф «моряки» должны вести с первого вбрасывания шайбы на лед.

Напомним нашим читателям, что в ближайшие полмесяца «морякам» предстоят усиленные тренировки на улице, в спортзале и на льду. Во время первого учебно-тренировочного сбора «Адмирал» по два раза сыграет во Владивостоке со своим фарм-клубом «Ермак» из Ангарска (20 и 21 июля) и хабаровским «Амуром» (25 и 27 июля).

2 августа команда отправится в Московскую область в город Мытищи – именно там вплоть до 11 августа будет проходить второй этап подготовки к сезону. «Моряки» проведут две контрольные встречи с действующим обладателем Кубка Гагарина – ХК ЦСКА. Матчи назначены на 6 и 7 августа.

После этого «Адмирал» поедет за границу, в чешский город Пардубице. Третий учебно-тренировочный сбор будет продолжаться до 24 августа, а финальная часть подготовки к сезону пройдет в Москве. 28 августа «моряки» проведут контрольную встречу с местными спартаковцами и затем отправятся в город Нурсултан.

Старт сезона–2019/2020 намечен на 1 сентября (регулярный чемпионат продлится до 27 февраля, плей-офф запланирован на период с 1 марта по 30 апреля). Наши земляки откроют сезон на выезде: 3 сентября «Адмирал» в Казахстане проведет поединок с «Барысом». Первый домашний матч запланирован на 10 сентября. Соперником «моряков» станет челябинский «Трактор».

– Нам удалось удержать ряд прошлогодних лидеров, – поделился своим мнением по итогам прошедшего собрания главный тренер «моряков» Сергей Светлов. – Взамен набрали перспективных хоккеистов из молодежной лиги и второго дивизиона. Мы приобрели форвардов Олега Ломако, Кирилла Кожевникова, Ивана Лисина, защитников Никиту Бобряшова, Александра Родионова, Руслана Ибатуллина. Может быть, сегодня эти имена скажут болельщикам немногое, но они воспитанники ведущих школ России – из Ярославля, Магнитогорска, Воскресенска, Ханты-Мансийска (жаль, что среди них еще не появились представители приморского хоккея. – Прим. авт.). Некоторые из них, несмотря на свою молодость, добились значимых успехов. Естественно, что они приложат максимум усилий, чтобы удержаться и закрепиться в Континентальной хоккейной лиге. Ставка на молодые дарования позволит клубу существенно сэкономить финансовые средства своих спонсоров и бюджетные деньги.

«В», со своей стороны, будет внимательно следить за успехами и неудачами земляков в новом сезоне.

Автор: Николай КУТЕНКИХ