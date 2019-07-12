Приморье выбирает народного мастера Претенденты на новое звание представят свои работы, а в честь русских валенок сыграют рок-группы

В залах Приморского центра народной культуры открылась выставка декоративно-прикладного искусства «Народный мастер». Основу экспозиции составили работы 17 мастеров декоративно-прикладного творчества. Всех их объединяет одно: каждый претендует на получение звания «Народный мастер», которое не так давно было учреждено в Приморье.

– Выставка – второй этап определения народных мастеров в Приморском крае, – сказал специалист ПКЦНК Илья Федоров. – На первом этапе авторы подали заявку на участие в конкурсе и представили художественный проект экспертам. 10 августа в здании спортивного комплекса «Олимпиец» в рамках конкурса «Грани творчества» определятся те, кто получит звание «Народный мастер».

Подчеркнуть природу

Участники выставки работают в уникальных, особенных жанрах декоративно-прикладного искусства. Например, Елена Голянова уже 28 лет создает пейзажи из бересты.

– Впервые этот вид художественного творчества открыла моя мама, – рассказывает Елена Голянова. – От нее мне перешли навыки работы с берестой и особое художественное видение. Я не раскрашиваю бересту, как многие, я только подчеркиваю то, что создала на коре дерева сама природа… Пожалуй, такие работы можно сравнить, например, с рисунками на срезе природных камней. Я выступаю за минимальное вмешательство в природный материал, лишь иногда позволяю себе использовать каплю черной акварели (подрисовать стволы деревьев, например), белой гуаши (снежок на елях и крышах домов) или засушенный листочек. Каждый экспонат – цельный кусочек коры, как картина в камне. Все, что окружает нас – флора, фауна и творение рук человеческих, – отражается в бересте.

Анна Иванникова, хореограф театра танца «Пересмешник» из села Борисовка, представила работы в стиле пэчворк.

– Идея создания костюмов в такой технике связана с моей сценической деятельностью. С самого начала работы в Доме культуры нашего села я решила заниматься их дизайном самостоятельно. Наш хореографический коллектив молодой, мы только начинаем нарабатывать технику танца, но уже поражаем публику своими выступлениями в моих дизайнерских костюмах, – рассказала Анна. – Я не использую традиционный подворот при прошивке деталей, а делаю строчку на видном месте. Именно это и придает фольклорный дух моим экспонатам. Теперь я загорелась идеей сделать серию кокошников в технике пэчворк.

Народные умельцы, объединяйтесь

Лучшие экспонаты из своих коллекций представила и мастер украшений из Владивостока Вероника Бернадская. Она создает изделия из меди, бисера, природных минералов и некоторых других материалов. Кроме того, является координатором мероприятий по бисероплетению и созданию украшений из природных материалов, обменивается знаниями с другими мастерами. По словам Вероники, она смогла объединить в группы в социальных сетях большое количество мастеров Дальнего Востока по созданию украшений – для некоторых из них это стало единственной возможностью обмена знаниями с единомышленниками.

Кроме того, на выставке были представлены изделия мастеров, работающих в технике войлоковаляния. Коллекции на морскую тематику Елены Фадеевой, одежды и аксессуаров Евгении Бочкаревой и обуви, предметов домашнего быта Татьяны Будиловой производят сильное впечатление. Елена Фадеева, более восьми лет работающая с войлочным материалом и создавшая свою студию, где обучает всех желающих, рассказала: войлок позволяет создавать изделия разных видов (в этом смысле мастер не ограничен в своем творчестве), любые формы, фактуры, рисунки.

– Чаще всего мои ученики создают изделия практической направленности – одежду и аксессуары. Мне же импонирует арт-войлок. Например, на сегодняшней выставке я представила серию экспонатов в морском стиле, что актуально для нашего города. Но это лишь часть выставки «У самого синего моря» – ее открытие, где все желающие смогут познакомиться с моими экспонатами, пройдет 7 сентября в зале ПКЦНК, – поделилась мастер.

Стоит отметить, что именно Елена Фадеева является инициатором продвижения звания «Народный мастер» в регионе. В 2018 году она обратилась к краевым властям с просьбой его учреждения по примеру других регионов страны. В приложении к письму Елена Фадеева собрала подписи более 200 мастеров края.

Кроме того, на выставке были представлены коллекция ювелирных украшений Артема Смыченко, деревянная посуда Лидии и Николая Горенко, посуда из обоженной глины с минеральными примесями Сергея Галанина, керамика Натальи Христенко и многие другие работы.

Справка «В»

Звание «Народный мастер Приморского края» учреждено в прошлом году для поощрения развития декоративно-прикладного творчества и сохранения традиций народов Приморья.

Его могут получить мастера, работающие в данном направлении не менее пяти лет и внесшие значительный вклад в сохранение и развитие этого вида творчества в Приморье.

Кстати

Как уже писал «В», в выходные дни (13, 14, 20 и 21 июля) в амфитеатре на набережной Спортивной гавани пройдет фестиваль «Экологически чистое творчество».

На выставке-ярмарке жители и гости Владивостока смогут познакомиться с работами наших мастеров, которые, как уверяют организаторы, наполнены добром и позитивом. А за веселое настроение будут отвечать творческие коллективы – нас ждут хореографические, вокальные, театральные выступления и даже театр мод. А 20 июля в 18 часов на сцену выйдут рок-группы края.

Автор: Кирилл КУЗЬМИН