Паук подросткового периода Семь премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходят супергеройский боевик «Человек-паук: Вдали от дома», израильские ужасы «Голем: Начало», триллеры «Русская невеста» и «Клуб анонимных киллеров», мелодрама «Двойная жизнь», французская комедия «Ибица» и казахстанская драма «Тренинг личностного роста».

«Человек-паук: Вдали от дома» (16+)

Питер Паркер вместе с друзьями отправляется на летние каникулы в Европу. Однако отдохнуть приятелям вряд ли удастся. Питеру придется согласиться помочь Нику Фьюри раскрыть тайну существ, вызывающих стихийные бедствия и разрушения по всему континенту.

Из серии в серию похождения мутанта в красном костюме все больше превращаются в подростковую комедию и драму о взрослении, некий роман-воспитание. После завершения сюжета «Мстителей» очередной «Человек-паук» наверняка приоткроет путь к новому супергеройскому капустнику.

«Голем: Начало» (18+)

В надежде победить смерть Ханна, потерявшая сына, совершает обряд черной магии и с помощью древнего заклинания создает себе ребенка. Ребенок силен и умен не по годам, он способен защитить не только мать, но и весь свой народ от жестоких завоевателей. Но не стоило матери забывать, что она призвала к жизни первозданное зло, которое намного страшнее, чем внешняя угроза. Во что превратится мир, когда Голем покажет свое настоящее лицо?

Израильский фильм ужасов на основе еврейского фольклора. Жанр, давно уже ставший массовым и тематически избитым, ищет свежую смысловую пищу в мифах и легендах разных стран.

«Русская невеста» (18+)

Нина со своей одиннадцатилетней дочерью Дашей отправляется из России в Америку, рассчитывая выйти замуж за эксцентричного миллиардера Карла Фредерика в надежде на лучшую жизнь. Прибыв в лютый мороз в его роскошное поместье, которое находится в нескольких милях от цивилизации, мать и дочь попадают под очарование барона-затворника. Но надежды на сказочную жизнь рушатся, когда раскрывается трагическое прошлое Карла и спящее до поры до времени безумие барона превращает их жизни в ад. Его зловещие планы становятся очевидными, и мать с дочерью вынуждены бороться за свое выживание…

«Клуб анонимных киллеров» (18+)

Где-то в секретном месте городские убийцы собираются на встречи анонимных киллеров – там в кругу единомышленников они учатся подавлять свои жестокие порывы. В ночь, когда скончался сенатор США, клуб пополнился таинственным новобранцем, и начались размолвки – все начали подозревать друг друга. В конце концов герои понимают, что они связаны с более крупной и ужасающей организацией, чем могли себе представить.

«Двойная жизнь» (16+)

Ален, успешный парижский издатель, изо всех сил пытающийся приспособиться к цифровой революции, испытывает серьезные сомнения по поводу новой рукописи Леонара, одного из его давних авторов. Селена, жена Алена, известная театральная актриса, придерживается противоположного мнения.

«Ибица» (16+)

Как завоевать сердце новой подруги? Стать лучшим другом ее детей! Совместная поездка на курорт – отличное решение. Только если это… не Ибица! В главной роли снялся французский комик Кристиан Клавье.

«Тренинг личностного роста» (16+)

Казахстанский фильм, получивший награду «Лучший фильм» на Московском международном кинофестивале. Обычный банковский клерк Канат переживает кризис среднего возраста. К сорока годам он перестал мечтать и не видит смысла в своей жизни. Но все меняется с появлением успешного Даника…

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ