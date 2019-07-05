Старых шин много, а вывозить некому... Специалисты мэрии Владивостока завершили проверку шиномонтажных мастерских. Итоги неутешительные: у большинства нет договоров на вывоз и утилизацию шин.

Во Фрунзенском районе города 11 мастерских из 17 не имеют договоров на вывоз и утилизацию автопокрышек. В Первомайском районе – у 29 из 39 работающих компаний. В Первореченском районе нет договоров у 46 из 91 организации. В Советском районе из 45 мастерских лишь 10 имеют подтверждение того, что старые автопокрышки утилизируются правильно. В Ленинском районе из 30 компаний только три имеют соответствующие документы, сообщает пресс-служба муниципалитета.

«В нашем районе работают 30 шиномонтажек, из них у 12 есть договоры на вывоз ТБО, но данные договоры не распространяют свое действие на вывоз отработанных автопокрышек. Это другой вид отходов. На вывоз и утилизацию шин только у трех компаний в районе есть соответствующие документы», – рассказали представители административно-территориального управления Ленинского района.

Специалисты городской администрации рекомендовали всем предпринимателям незамедлительно привести все в соответствие и утилизировать старые автопокрышки правильно, ведь за грязные прилегающие территории и складирование отходов предпринимателей ждут крупные штрафы.

В управлении дорог и благоустройства подчеркнули: дорожным службам города практически постоянно приходится сталкиваться с уборкой свалок из старых шин в лесопарковых зонах, на придорожной полосе, вблизи частного сектора и т.д. На уборку город тратит много средств, так как буквально через несколько дней в тех местах, где службы все убрали и навели порядок, вновь вырастают горы мусора и старых автопокрышек.

Автор: Отдел новостей «В»