С большим весом на фирсовскую развязку не суйся На проспекте 100 лет Владивостоку, в районе фирсовской развязки, вводятся ограничения. Теперь здесь запретят проезд большегрузного транспорта массой более 5 тонн и ограничат максимальную скорость до 20 километров в час, информирует пресс-служба мэрии.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства, данные знаки устанавливаются временно. Уже в этом году специалисты займутся разработкой планировки территории, после чего будет объявлен аукцион на проект новой транспортной развязки. И только после всех этих процедур может начаться строительство.

«Фирсовская развязка нуждается в ремонте. Чтобы не допустить еще большего разрушения и обеспечить проезд личного и общественного транспорта, принято решение об ограничении максимальной массы передвигающегося автотранспорта и скорости», – отметил начальник управления дорог и благоустройства Сергей Макаров. – Большегрузный транспорт сможет объехать данный участок по трассе Седанка – Патрокл.

В эти дни сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» уже приступили к монтажу знаков. В ближайшее время они начнут свое действие.

Администрация города Владивостока просит автолюбителей быть внимательными на дорогах и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.

Автор: Отдел новостей «В»