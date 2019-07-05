Определиться с объектами помогут соцсети Приморцы сами выберут, как благоустраивать свои города и поселки, на какие объекты обратить внимание в первую очередь, что должно входить в перечень работ. Для этого надо просто выразить свое мнение.

Приморский край уже третий год участвует в реализации федеральной программы «Формирование комфортной среды», которая в этом году стала частью и нацпроекта, сообщает пресс-служба региона. Одним из важных составляющих нацпроекта является то, что сами жители напрямую участвуют в его реализации – выбирают объекты, контролируют качество работ и принимают их.

Как подчеркнула врио вице-губернатора Елена Пархоменко, сегодня мнение приморцев важно при решении вопроса, на чем необходимо сосредоточить усилия во время формирования объектов благоустройства общественных пространств – на ремонте парков, скверов, аллей или пешеходных тротуаров и зон.

«Нередко мы сталкиваемся с тем, что при ремонте дворов между жителями и подрядчиками возникает конфликт: одни просят установить заграждения возле клумб и обочин, мешающие парковке транспорта рядом с ними, другие же, наоборот, заявляют, что теперь им негде парковать машины. И то, и другое мнение имеет право на существование, однако нужно принять наиболее оптимальное решение, и опрос самих жителей помог бы в этом», – отметила она.

Принять участие в опросе можно в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, «Одноклассники» или Instagram, а также в специальном разделе на сайте администрации Приморского края.

Автор: Отдел новостей «В»