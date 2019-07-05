Территорию на Второй Речке благоустроят по федеральной программе Благоустройством общественной территории в районе Енисейской, 23 займется ООО «Стройартель» – эта подрядная организация выиграла аукцион. Соответствующий договор подписан с администрацией Владивостока.

Общая стоимость работ составит 4 миллиона 773 тысячи рублей, сообщает пресс-служба мэрии. Территория будет благоустроена по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Средства выделяются из федерального, регионального и местного бюджетов.

Согласно проектно-сметной документации здесь появятся детская и спортивная площадки, лавочки, урны, дорожки из брусчатки. Также будут выполнены работы по озеленению пространства. Благоустройство территории подрядчик должен будет завершить в течение двух месяцев.

Напомним, что в этом году по федеральной программе во Владивостоке будут благоустроены три общественные территории: Детский парк на Черемуховой, сквер Невельского и пространство на Енисейской, 23.

Автор: Отдел новостей «В»