На улице Снеговой меняется схема движения В ближайшее время от дома № 30 до №30а по улице Снеговой во Владивостоке будет изменена схема организации дорожного движения, сообщает пресс-служба мэрии.

Здесь специалисты установят знаки «Парковка» и «Способ постановки транспортного средства на стоянку», а также на участках, где существенно затрудняется движение, появятся знаки запрета – «Стоянка запрещена» с табличкой дополнительной информации «Работает эвакуатор».

Как сообщают в управлении дорог и благоустройства, данные изменения вводятся по итогам прошедшего мониторинга. По мнению специалистов, нововведение поможет улучшить движение на данном участке.

Администрация города Владивостока просит автолюбителей быть внимательными на дорогах и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.

Автор: Отдел новостей «В»