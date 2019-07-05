Зачем убирать хорошие бордюры? Такой вопрос задают городским властям многие горожане

Как заверяют специалисты управления дорог и благоустройства администрации краевого центра, 70% бортовых камней с дорог Владивостока при ремонте возвращают на место.

В приморской столице идет масштабный ремонт дорог. На части объектов ведутся также замена бортовых дорожных и тротуарных камней, ремонт пешеходных зон.

«Все мы видим, что по некоторым адресам бордюры сначала убирают, а потом вновь ставят. Это связано с технологией производства работ: чтобы восстановить дорожное покрытие, сделать его на соответствующем уровне, необходимо полностью убрать старое покрытие и выровнять участок. Для этого приходится убирать не только старые и разрушенные бордюры, но и относительно новые, которые были установлены не так давно и могут еще послужить не один год», – рассказали дорожники.

Комплексный ремонт предполагает выведение уровня тротуара и дороги на нужные высотные отметки, которые обеспечат нормативный продольный и поперечный профиль. Это влечет за собой переустановку бортовых камней. На большинстве участков, где бордюры в хорошем качестве, их сначала демонтируют, выравнивают основание, выводят новый уровень и затем устанавливают эти же бортовые камни.

На участках, где бортовые камни пришли в негодность, устанавливают новые. Только по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году в рамках проводимых ремонтных работ на 15 улицах города 70% бордюров дорожники вернут на место, остальные 30% будут новыми.

«Мы постоянно контролируем подрядчиков и следим за тем, чтобы переустанавливаемые бортовые камни были в хорошем состоянии, – добавили в управлении дорог и благоустройства. – В числе адресов, где можно встретить установку бывших в употреблении бордюров , Енисейская, Воропаева и некоторые другие улицы».

Как напоминает пресс-служба мэрии, сейчас подрядчики продолжают ремонт дорог и пешеходных зон на Енисейской, Сахалинской, Добровольского, Нижнепортовой, Хабаровской, Луговой (от Рудневского моста до Баляева), Калинина, Воропаева, Приходько, Вилкова и Нерчинской. Впереди у дорожников комплексный ремонт улиц Кирова, Шкотовской, Шепеткова и Спиридонова. Эти улицы капитально ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Кроме этого, в городе также ведется ремонт внутриквартальных дорог и проездов к жилым домам. Эти работы будут проведены более чем по 50 адресам. Среди объектов ремонта также еще более 40 основных магистралей.

Автор: Отдел новостей «В »